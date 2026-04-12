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Choque de dos buses de servicio público deja 10 heridos en Medellín: esto se sabe

El accidente se registró en la carrera 50 con calle 35. Organismos de socorro atendieron la emergencia en la que uno de los conductores quedó atrapado.

  • Las imágenes que circulan por redes sociales dan muestra del alcance del siniestro. Foto: Redes sociales @FicoGutierrez
    Las imágenes que circulan por redes sociales dan muestra del alcance del siniestro. Foto: Redes sociales @FicoGutierrez
El Colombiano
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hace 60 minutos
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Un accidente de tránsito se presentó en las últimas horas en el centro de Medellín, donde dos buses de servicio público colisionaron en la intersección de la carrera 50 con calle 35, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El incidente movilizó de manera inmediata a los cuerpos de socorro para atender a los pasajeros afectados. El balance preliminar de la emergencia es de 10 personas lesionadas, quienes recibieron los primeros auxilios en el sitio del siniestro.

El alcalde señaló que se sigue “acompañando la situación” y que se “investigan las causas del accidente”.

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