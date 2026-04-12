Candidatos presidenciales se unen en solidaridad con Paloma Valencia: “Condeno cualquier forma de violencia política”

Luego de que se diera a conocer una amenaza de muerte hacia la candidata presidencial Paloma Valencia —en la que se expuso una imagen a través de redes sociales de una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”—, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde diferentes posturas e ideologías, distintas caras conocidas en el medio rechazaron de forma vehemente esta amenaza. Uno de ellos es el candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), puntero en las encuestas, quien aseguró que condena “toda forma de violencia política”. En este mensaje, que compartió a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), marcó una línea clara en contra de los ataques que empañaron nuevamente una contienda electoral convulsa. “Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”, escribió Cepeda. Además, hizo un llamado al respeto y a “tratar con cuidado toda diferencia política”. Y enfatizó nuevamente su rechazo a “las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”.

¿Qué han dicho los otros candidatos?

Por su parte, el candidato del centro, Sergio Fajardo, también en un mensaje que compartió a través de su cuenta social en X (antes Twitter), le expresó toda su solidaridad a Paloma Valencia. “Paloma. Toda mi solidaridad contigo y tu familia por las amenazas y ataques a tu campaña”, expresó Fajardo, haciendo énfasis en el impacto que este tipo de actos violentos generan no solo en la candidata, sino en su entorno cercano. Además, el candidato presidencial, que se medirá en primera vuelta con Valencia, señaló que, a su juicio, se debe continuar el proceso democrático en el país. Según Fajardo, el uso de la intimidación como herramienta política es inaceptable, señalando de forma categórica que “la democracia se construye con ideas, no con miedo”. Finalmente, hizo un llamado a la sociedad y a los demás sectores políticos para elevar la calidad de la confrontación ideológica y evitar que el odio dicte el rumbo de las elecciones. Su mensaje concluyó con una reflexión sobre el futuro del debate nacional: “Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia”.