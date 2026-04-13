Cinco datos con los que Gustavo Petro insiste en repetir, pero que incluyen varias falsedades

Dicen que primero cae un mentiroso que un cojo. Y aunque no necesariamente el refrán popular reza para todos por igual, los escombros, en últimas, siempre salen a la luz. Y uno de los desaciertos en los que más peca este gobierno es justamente en eso: en lo que habla de supuestas obras o de resultados, pero al final no se puede comprobar.
En medio de sus discursos presidenciales y en los mensajes a través de su cuenta oficial en X, el presidente suele decir datos que no tienen eco en la realidad. Usa datos que, según expertos y analistas, no siempre coinciden con los reportes institucionales que publican diferentes entidades del Estado. Lo que ha abierto un debate sobre el manejo de la información desde la Casa de Nariño.
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A esto se suma la velocidad con la que circula la información en plataformas digitales, donde los mensajes presidenciales tienen un alcance inmediato —Petro cuenta con más de 8 millones de seguidores solamente en la red social X— y masivo.
Justamente, en la tarde de este domingo, el Jefe de Estado aseguró que actualmente “vamos muy bien, las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad tienen mucha más comida que antes”, al tiempo que destacó un mayor acceso de los jóvenes a la educación y un incremento en los ingresos de mujeres de bajos recursos. No obstante, como es costumbre, no soportó el mensaje con cifras específicas sobre lo mencionado.
Estos mensajes con cifras “ambiguas” no son nuevos. Por ejemplo, hace dos años, en el 2024, por unas aseveraciones que aseguró el presidente Gustavo Petro, nació una controversia. Denunció en su momento que existía un vacío en el inventario de los armerillos militares en el país. Según dijo, el inventario faltante incluía 2 misiles, 500 granadas RPG y millones de municiones para fusil, entre otras cosas; no obstante, luego de que pasaran unas horas, fuentes militares lo desmintieron, aunque no de forma pública.