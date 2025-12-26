¿Junior y Nacional quieren a Luis Fernando Muriel? El salario que complica su regreso al fútbol colombiano

El mercado de fichajes de cara a 2026 empieza a moverse con fuerza en el fútbol colombiano y un nombre vuelve a instalarse con peso propio en la conversación: Luis Fernando Muriel. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, dos de los clubes más grandes del país, han realizado consultas preliminares por el delantero, con la intención de reforzarse con un número 9 de categoría para afrontar los retos deportivos de la próxima temporada.
El interés existe y no es nuevo. Muriel, uno de los atacantes colombianos con mayor recorrido internacional en los últimos años, encaja en el perfil que ambos equipos buscan: experiencia, jerarquía y gol. Sin embargo, el principal obstáculo para que ese interés se convierta en algo más concreto es económico.
Actualmente, Muriel milita en el Orlando City de la MLS, donde percibe un salario que ronda los 3 millones de dólares libres al año, una cifra que se traduce en aproximadamente 900 millones de pesos mensuales. Un monto completamente fuera del alcance de cualquier club del fútbol profesional colombiano, incluso para instituciones con músculo financiero como Junior o Nacional.