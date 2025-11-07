¡Día del Hincha Verde! Nacional se viste de fiesta y va por otra victoria ante Águilas: a qué hora y dónde verlo

Una de las cita más esperada del año por la hinchada de Nacional ya está aquí. Este sábado, desde las 12:30 p.m., el Parque Banderas se viste de verde para recibir el Festival Hincha Verdolaga, la gran celebración del Día del Hincha Verde, en una jornada llena de música, alegría, homenajes y fútbol. Todo como antesala al compromiso por la fecha 19 de la Liga BetPlay-2, en el que Atlético Nacional enfrentará a Águilas Doradas (6:20 p.m.) con la misión de mantenerse como líder del torneo y conservar la ventaja en la lucha por el punto invisible de los cuadrangulares.
Este día no solo será una fiesta en las tribunas, sino también una oportunidad para reafirmar el vínculo inquebrantable entre el club y su gente. Y como cada año, el verde de la montaña celebra su grandeza a través del corazón de sus hinchas, aquellos que convierten cada partido en una historia de amor.
Uno de los momentos más emotivos del día lo protagoniza uno de los patrocinadores del club, Auteco TVS, que preparó una sorpresa sin precedentes: los nombres de algunos hinchas apasionados estarán inmortalizados en las camisetas del equipo. Por primera vez, los seguidores verdolagas verán sus nombres junto al escudo que aman, símbolo de la conexión entre e patrocinador, el club y la afición.