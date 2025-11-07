¡Día del Hincha Verde! Nacional se viste de fiesta y va por otra victoria ante Águilas: a qué hora y dónde verlo

Una de las cita más esperada del año por la hinchada de Nacional ya está aquí. Este sábado, desde las 12:30 p.m., el Parque Banderas se viste de verde para recibir el Festival Hincha Verdolaga, la gran celebración del Día del Hincha Verde, en una jornada llena de música, alegría, homenajes y fútbol. Todo como antesala al compromiso por la fecha 19 de la Liga BetPlay-2, en el que Atlético Nacional enfrentará a Águilas Doradas (6:20 p.m.) con la misión de mantenerse como líder del torneo y conservar la ventaja en la lucha por el punto invisible de los cuadrangulares. Este día no solo será una fiesta en las tribunas, sino también una oportunidad para reafirmar el vínculo inquebrantable entre el club y su gente. Y como cada año, el verde de la montaña celebra su grandeza a través del corazón de sus hinchas, aquellos que convierten cada partido en una historia de amor. Uno de los momentos más emotivos del día lo protagoniza uno de los patrocinadores del club, Auteco TVS, que preparó una sorpresa sin precedentes: los nombres de algunos hinchas apasionados estarán inmortalizados en las camisetas del equipo. Por primera vez, los seguidores verdolagas verán sus nombres junto al escudo que aman, símbolo de la conexión entre e patrocinador, el club y la afición.

“La relación que ha mantenido Auteco TVS como patrocinador de Atlético Nacional reafirma nuestro compromiso con el equipo y su fanaticada, la más grande del país. Queremos unirnos al Festival Hincha Verdolaga para que los amantes del fútbol manifiesten su pasión a través de sus nombres en las camisetas. Ser patrocinador es más que tener un logo: es conectar con la emoción de toda una nación. En esta ocasión, quisimos devolverles algo de todo lo que ellos nos dan”, expresó Valeria Domínguez Martínez, jefa de Mercadeo de TVS. Durante la jornada, los hinchas seleccionados vivirán un momento que difícilmente olvidarán: visitarán el camerino, recibirán la camiseta que los jugadores usarán al salir al campo y participarán en la foto oficial del equipo antes del encuentro. Será una manera simbólica y emotiva de hacerlos parte de la historia verdolaga.

¿Cómo le ha ido al Verde en el Día del Hincha? Aunque muchos creen que el Día del Hincha suele traerle mala suerte al Verde, los números cuentan otra historia. En las 16 celebraciones anteriores, Atlético Nacional acumula 6 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas, lo que representa un rendimiento del 52%. Las únicas tres caídas se dieron ante Pereira (0-1 en 2008), Boyacá Chicó (0-1 en 2013) y Junior (0-1 en 2019), con lapsos de varios años entre cada una: cinco entre la primera y la segunda, y seis entre la segunda y la tercera. Si la tendencia se mantiene, este sábado no habría motivos para preocuparse: la probabilidad está a favor del verde. En términos porcentuales, Nacional empata en el 43,7% de sus encuentros en esta fecha conmemorativa, gana en el 37,5% y solo pierde en el 18,7%. Más que una “maldición”, las estadísticas muestran un equilibrio positivo y un motivo para creer que este Día del Hincha podría cerrarse con una nueva alegría.

Un presente que invita a soñar Atlético Nacional llega a esta jornada en uno de sus mejores momentos de la temporada bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien ha logrado imprimir solidez y confianza al plantel. Con 8 victorias y 2 empates en los últimos partidos, el equipo verdolaga no solo es líder del campeonato, sino que también ha recuperado la identidad ofensiva y el espíritu ganador que caracteriza su historia. El “Día del Hincha Verde” será, entonces, una mezcla perfecta de celebración y desafío. Una fecha para rendir homenaje a quienes llenan los estadios, acompañan al equipo en cada ciudad y mantienen viva la llama de la pasión verdolaga. Este sábado, el Parque Banderas se vestirá de verde una vez más. Habrá música, emoción, nostalgia y fútbol. Pero sobre todo, habrá una promesa que nunca cambia: Atlético Nacional y su hinchada seguirán latiendo al mismo ritmo, el de una pasión que no conoce límites.