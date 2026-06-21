Mundial 2026 hoy 21 de junio: agéndese con los horarios y canales para ver en vivo

La emoción no se detiene en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras una intensa jornada el sábado que dejó goleadas memorables, como el contundente 5-1 de Países Bajos sobre Suecia y el 0-4 de Japón ante Túnez, este domingo se llegará a la cifra de 40 partidos jugados de los 104 que componen la cita orbital.
Con los primeros clasificados y eliminados asomándose en el panorama, los Grupos G y H entran en una etapa de definiciones tempranas al abrir su segunda fecha.
Estrellas de la talla mundial de Lamine Yamal, Federico Valverde y Mohamed Salah saltarán al campo con la urgencia de sumar de a tres, pues el margen de error se ha reducido al mínimo.
Puede leer: Japón goleó 4-0 a Túnez y lo dejó eliminado del Mundial 2026: vea las anotaciones