Mundial 2026 hoy 21 de junio: agéndese con los horarios y canales para ver en vivo

La emoción no se detiene en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras una intensa jornada el sábado que dejó goleadas memorables, como el contundente 5-1 de Países Bajos sobre Suecia y el 0-4 de Japón ante Túnez, este domingo se llegará a la cifra de 40 partidos jugados de los 104 que componen la cita orbital. Con los primeros clasificados y eliminados asomándose en el panorama, los Grupos G y H entran en una etapa de definiciones tempranas al abrir su segunda fecha. Estrellas de la talla mundial de Lamine Yamal, Federico Valverde y Mohamed Salah saltarán al campo con la urgencia de sumar de a tres, pues el margen de error se ha reducido al mínimo. Puede leer: Japón goleó 4-0 a Túnez y lo dejó eliminado del Mundial 2026: vea las anotaciones

Partidos hoy 21 de junio: horarios y análisis de los grupos G y H

España vs. Arabia Saudita: el favorito herido busca redención

Grupo: H Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) Sede: Atlanta, Georgia, Estados Unidos La actividad dominical arranca temprano para en Colombia. La Selección de España, dirigida por Luis de la Fuente y considerada una de las serias candidatas al título, llega al estado de Georgia con la obligación absoluta de sumar una victoria. Su sorpresivo debut, en el que cedió un empate 1-1 frente a la debutante Cabo Verde, dejó dudas que el cuadro ibérico planea disipar ante el combinado de Arabia Saudita. Horarios mundiales para este compromiso: Colombia: 11:00 a.m. Ciudad de México: 10:00 a.m. Miami y Los Ángeles (EE. UU.): 12:00 p.m. y 9:00 a.m., respectivamente. Buenos Aires: 1:00 p.m. Madrid: 6:00 p.m.

Bélgica vs. Irán: duelo de necesitados en California

Grupo: G Estadio: SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles) Sede: Inglewood, California, Estados Unidos El segundo turno de la jornada se traslada a la Costa Oeste norteamericana. Los “Diablos Rojos” de Bélgica miden fuerzas contra la siempre física selección de Irán. Ambas escuadras firmaron tablas en sus respectivas presentaciones de la primera fecha, por lo que este choque directo determinará quién toma la ventaja en el Grupo G para pelear por los cupos a los dieciseisavos de final. Horarios mundiales para este compromiso: Colombia: 2:00 p.m. Ciudad de México: 1:00 p.m. Miami y Los Ángeles (EE. UU.): 3:00 p.m. y 12:00 p.m., respectivamente. Buenos Aires: 4:00 p.m. Madrid: 9:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde: la “Celeste” a enderezar el rumbo en Florida

Grupo: H Estadio: Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Sede: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos Uruguay, comandada en el mediocampo por Federico Valverde, no la tiene fácil. El empate 1-1 en su estreno contra Arabia Saudita obliga a los charrúas a buscar los tres puntos en Miami. Sin embargo, en frente estará la sorpresiva e inspirada Cabo Verde, escuadra africana que ya demostró que no le teme a los gigantes tras amargarle el debut a España. Horarios mundiales para este compromiso: Colombia: 5:00 p.m. Ciudad de México: 4:00 p.m. Miami y Los Ángeles (EE. UU.): 6:00 p.m. y 3:00 p.m., respectivamente. Buenos Aires: 7:00 p.m. Madrid: 12:00 a.m. (lunes 22 de junio).

Nueva Zelanda vs. Egipto: Mohamed Salah se juega la vida en Canadá

Grupo: G Estadio: BC Place Sede: Vancouver, Columbia Británica, Canadá La jornada cierra en territorio canadiense con un partido de vida o muerte. Tanto los neozelandeses como los “Faraones” liderados por Mohamed Salah saben que una derrota los dejaría prácticamente con las maletas listas para regresar a casa. Mantener la ilusión viva para la última fecha de la fase de grupos requiere ganar o ganar en la espectacular plaza de Vancouver. Horarios mundiales para este compromiso: Colombia: 8:00 p.m. Ciudad de México: 7:00 p.m. Miami y Los Ángeles (EE. UU.): 9:00 p.m. y 6:00 p.m., respectivamente. Buenos Aires: 10:00 p.m. Madrid: 3:00 a.m. (lunes 22 de junio). Entérese: Récord de atajadas del arquero Eloy Room en el empate de Curazao ante Ecuador: ¿los latinomericanos están eliminados?

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en vivo en Colombia?

Para los aficionados colombianos que deseen seguir el minuto a minuto y las transmisiones de esta apasionante jornada del 21 de junio, existen múltiples opciones en televisión abierta, cerrada y plataformas de streaming: Guía de canales en Colombia: -Derechos totales: DirecTV es el único operador técnico que cuenta con los derechos de transmisión para los 104 juegos de la Copa del Mundo. -Transmisión parcial: Los canales nacionales Caracol TV y RCN, junto con las señales de Win Sports y la plataforma digital Disney+, transmitirán juegos seleccionados de la jornada. Se recomienda verificar la parrilla de programación con su cableoperador. -Radio y web: Puede seguir los relatos minuciosos a través de las frecuencias del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio o el minuto a minuto en plataformas web autorizadas.

Así se movió el Mundial: resultados del sábado 20 de junio