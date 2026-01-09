x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026

La plataforma tendrá contenido exclusivo con las 48 selecciones participantes en el certamen deportivo.

  • En el año del Mundial de fútbol de México, Canadá y Estados Unidos, son muchas las innovaciones en cobertura que está haciendo Fifa con las platadormas y otros medios alternativos. FOTO TOMADA X @@fifaworldcup_es
    En el año del Mundial de fútbol de México, Canadá y Estados Unidos, son muchas las innovaciones en cobertura que está haciendo Fifa con las platadormas y otros medios alternativos. FOTO TOMADA X @@fifaworldcup_es
  • Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

La Fifa entidad rectora del fútbol mundial, anunció la alianza con la plataforma de TikTok para el cubrimiento especial del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

En su comunicado, la Fifa menciona que “TikTok, una de las redes sociales de contenido en vídeo más importantes y dinámicas del mundo, y por ello, se convertirá en la primera plataforma preferente de la entidad”.

De acuerdo con lo expresado por el ente rector del fútbol mundial, “la iniciativa reforzará el nivel de colaboración e integración de TikTok y la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que permitirá a la red social ofrecer una cobertura exhaustiva de la competencia —con más contenido original— y ser la plataforma de referencia para aficionados y creadores durante el torneo”.

Esta decisión fue tomada, según referenci Fifa, luego del “cosechado por la pionera colaboración entre la FIFA y TikTok durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que acumuló miles de millones de visitas”.

Fifa aclaró que, “el acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2026, también brindará oportunidades únicas en TikTok a los titulares de los derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como la posibilidad de retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para TikTok”.

Lea también: El Mundial 2026 se prepara para el calor extremo: un riesgo para jugadores y aficionados

La rectora del fútbol mundial, también aclaró que “las cadenas de retransmisión también podrán monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok. Por último, la plataforma digital aplicará políticas contra la piratería para promover y proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA”.

Finalmente, resaltó que, “el objetivo de la Fifa es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, dijo Mattias Grafström, secretario general de la Fifa.

Grafström resaltó que, “se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte”.

Esta alianza le permitirá a los aficionados disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes, consultar información sobre los partidos y la venta de entradas, y disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y filtros personalizados o funciones de gamificación.

Además, por primera vez, la FIifa y TikTok desarrollarán un programa especial para un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo, que tendrán acceso a momentos exclusivos, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento. De esta manera, los aficionados podrán seguir las vivencias y experiencias de los creadores de TikTok durante el Mundial. Asimismo, un grupo nutrido de creadores tendrá la oportunidad de utilizar imágenes de archivo de la Fifa y crear contenido con ellas.

Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026

“El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido. Todo ello gracias a contenido exclusivo y a un acceso sin precedentes para los creadores”, declaró James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.

TikTok GamePlan convierte la afición por el fútbol en una fuente de resultados comerciales cuantificables para nuestros socios deportivos, ya que existe un 42 % más de probabilidades de que los seguidores vean un partido en directo tras disfrutar de contenido deportivo en TikTok.

De esta manera, dice Fifa “estamos conectando con la próxima generación de aficionados al fútbol, sobre todo mujeres y jóvenes, y convirtiendo esa pasión en una participación e interacción sin precedentes”.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Fifa
TikTok
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Colombia
Gianni Infantino
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida