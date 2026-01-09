Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026

La Fifa entidad rectora del fútbol mundial, anunció la alianza con la plataforma de TikTok para el cubrimiento especial del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.
En su comunicado, la Fifa menciona que “TikTok, una de las redes sociales de contenido en vídeo más importantes y dinámicas del mundo, y por ello, se convertirá en la primera plataforma preferente de la entidad”.
De acuerdo con lo expresado por el ente rector del fútbol mundial, “la iniciativa reforzará el nivel de colaboración e integración de TikTok y la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que permitirá a la red social ofrecer una cobertura exhaustiva de la competencia —con más contenido original— y ser la plataforma de referencia para aficionados y creadores durante el torneo”.