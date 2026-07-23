Consternación en Uruguay por la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años

El fútbol uruguayo atraviesa momentos de dolor tras la muerte de una joven promesa a los 22 años. Se trata de Bruno Emanuel Betancor Baeza, cuyo fallecimiento fue confirmado este jueves por Deportivo Italiano, club del que formaba parte y que compite en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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En una publicación en redes sociales, Deportivo Italiano lamentó el fallecimiento del jugador y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y seres queridos. Además, informó que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador si nuestro jugador Bruno Betancor o mejor conocido como “Bola” acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. “Bola”, vivirás en cada grito de gol en cada abrazo y en todos los corazones de este club tu club Deportivo Italiano QDEP”, se lee en el post.