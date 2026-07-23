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Consternación en Uruguay por la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años

Bruno Emanuel Betancor Baeza integró varios clubes desde los 18 años y se destacó como delantero por su talento y participación en torneos de alta competencia.

  • Murió el futbolista uruguayo Bruno Emanuel Betancor Baeza, a los 22 años. FOTO: Tomada de Instagram @deportivoitaliano.1
    Murió el futbolista uruguayo Bruno Emanuel Betancor Baeza, a los 22 años. FOTO: Tomada de Instagram @deportivoitaliano.1
El Colombiano
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hace 1 hora
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El fútbol uruguayo atraviesa momentos de dolor tras la muerte de una joven promesa a los 22 años. Se trata de Bruno Emanuel Betancor Baeza, cuyo fallecimiento fue confirmado este jueves por Deportivo Italiano, club del que formaba parte y que compite en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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En una publicación en redes sociales, Deportivo Italiano lamentó el fallecimiento del jugador y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y seres queridos. Además, informó que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador si nuestro jugador Bruno Betancor o mejor conocido como “Bola” acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. “Bola”, vivirás en cada grito de gol en cada abrazo y en todos los corazones de este club tu club Deportivo Italiano QDEP”, se lee en el post.

Consternación en Uruguay por la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años

Bruno ya había forjado una prometedora carrera en el fútbol, tras formar parte de Peñarol, club con el que disputó 14 partidos y conquistó el Torneo Apertura 2023. Precisamente, Peñarol se unió a los mensajes de condolencias y compartió una fotografía del joven como muestra de agradecimiento por su aporte al plantel.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento”, se lee en un post.

Consternación en Uruguay por la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años

Otros equipos de los que Bruno hizo parte también lamentaron su muerte. Entre ellos figuran el Everton de Viña del Mar, en Chile, así como Fénix, Rentistas y Cerro (clubes de Montevideo), que también expresaron su sentido pésame.

Consternación en Uruguay por la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Emanuel Betancor Baeza, exjugador de Everton de Viña del Mar, quien integró nuestro plantel durante la temporada 2024. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y excompañeros, acompañándolos con respeto, afecto y un fraterno abrazo en este difícil momento”, se lee en una publicación del club Everton de Viña del Mar.

Preguntas y respuestas

¿De qué murió Bruno Betancor, el futbolista uruguayo de 22 años?
Bruno Betancor murió por un paro cardiorrespiratorio, según informó el Deportivo Italiano, club en el que militaba al momento de su fallecimiento.
Bruno Betancor era un futbolista uruguayo de 22 años que pasó por clubes como Peñarol, Deportivo Italiano, Fénix, Rentistas y Cerro en Uruguay, además del Everton de Viña del Mar en Chile.
¿En qué equipo jugaba Bruno Betancor antes de morir?
Bruno Betancor jugaba en Deportivo Italiano, equipo que compite en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
¿Bruno Betancor jugó en Peñarol?
Sí, Bruno Betancor formó parte de Peñarol durante la temporada 2023, donde disputó 14 partidos y fue campeón del Torneo Apertura 2023 con el club uruguayo.

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