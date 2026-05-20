Mikel Arteta, el alumno que venció a su maestro: Pep Guardiola

Mikel Arteta, segundo de Pep Guardiola en sus inicios en los banquillos, ha silenciado a sus detractores al despertar al gigante dormido Arsenal, devolviendo a los Gunners a la cima del fútbol inglés 22 años después.
Tras la gesta de los Invencibles de Arsène Wenger en 2004, el Arsenal por fin recupera el trono de la Premier League, culminando el proyecto que comenzó con la llegada de Arteta al club de Londres en 2019. El Arsenal realizó una apuesta arriesgada con su antiguo capitán hace seis años y medio, ya que no tenía experiencia previa como primer entrenador.
Pero Arteta tuvo, probablemente, el mejor maestro posible, trabajando junto a Pep Guardiola en el City durante más de tres años. Cuando Guardiola llegó a Manchester hace una década, buscó la experiencia de Arteta en el fútbol inglés y a alguien a quien ya conocía al haberse formado ambos en la cantera del Barcelona.
“Como jugador y como entrenador, ha sido una inspiración para mí, y es la persona que decidió apostar por mí, incluirme como segundo entrenador”, dijo Arteta sobre Guardiola el año pasado.
Mikel ha recalcado la importancia de Pep para estar en el lugar en el que está. Una de las principales habilidades blandas que adquirió el vasco del catalán, es el ser meticuloso en detalles puntuales del juego.