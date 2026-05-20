Mikel Arteta, el alumno que venció a su maestro: Pep Guardiola

Mikel Arteta, segundo de Pep Guardiola en sus inicios en los banquillos, ha silenciado a sus detractores al despertar al gigante dormido Arsenal, devolviendo a los Gunners a la cima del fútbol inglés 22 años después. Tras la gesta de los Invencibles de Arsène Wenger en 2004, el Arsenal por fin recupera el trono de la Premier League, culminando el proyecto que comenzó con la llegada de Arteta al club de Londres en 2019. El Arsenal realizó una apuesta arriesgada con su antiguo capitán hace seis años y medio, ya que no tenía experiencia previa como primer entrenador. Pero Arteta tuvo, probablemente, el mejor maestro posible, trabajando junto a Pep Guardiola en el City durante más de tres años. Cuando Guardiola llegó a Manchester hace una década, buscó la experiencia de Arteta en el fútbol inglés y a alguien a quien ya conocía al haberse formado ambos en la cantera del Barcelona. “Como jugador y como entrenador, ha sido una inspiración para mí, y es la persona que decidió apostar por mí, incluirme como segundo entrenador”, dijo Arteta sobre Guardiola el año pasado. Mikel ha recalcado la importancia de Pep para estar en el lugar en el que está. Una de las principales habilidades blandas que adquirió el vasco del catalán, es el ser meticuloso en detalles puntuales del juego.

La influencia de Moyes

Sin embargo, en marcado contraste con muchos otros entrenadores modernos, Arteta no ha seguido el enfoque de Guardiola a la hora de construir un equipo que ha terminado superando a su antiguo jefe en la lucha por el título. Tras salir de la cantera azulgrana rumbo al París Saint-Germain y el Rangers, Arteta encontró por fin un hogar en el Everton bajo las órdenes de David Moyes. “De él aprendí dentro y fuera del campo cómo construir un equipo y conseguir las personas adecuadas en el vestuario para crear lo que quieres”, dijo Arteta sobre el escocés. Muchos años después ha edificado un Arsenal con unos sólidos cimientos defensivos e impulsado hacia el título gracias a su fortaleza en las jugadas a balón parado se parece más al manual de Moyes que a la filosofía de Guardiola. En su primera reunión con la cúpula del Arsenal, Arteta habría presentado un plan de cinco fases para devolver al club a la lucha por los primeros puestos de la Premier League y de Europa. El DT vasco hizo sentir rápidamente su presencia cuando siete jugadores, entre ellos las estrellas Pierre-Emerick Aubameyang y Mesut Özil, fueron despedidos sin contemplaciones mientras Arteta buscaba una mayor armonía en la plantilla. Un título de la FA Cup apenas unos meses después de asumir el cargo le dio margen de maniobra, pero tuvieron que pasar otros seis años para volver a abrir las vitrinas. En su primera temporada, el Arsenal terminó octavo, su peor posición en la liga en 25 años, y no logró mejorar ese registro en la campaña 2020/2021, afectada por el covid. Un año después, desperdiciaron la oportunidad de clasificarse para la Liga de Campeones tras una larga ausencia, al derrumbarse en el tramo final y acabar quintos.

Tachado de conservador

Incluso cuando su trabajo se tradujo en tres segundos puestos consecutivos, se cuestionó la capacidad de Arteta para llevar al Arsenal hasta lo más alto. A menudo fue criticado por ser demasiado conservador, y ha caminado sobre una delgada línea con sus excentricidades en la banda.

Incluso esta temporada, muchos creyeron que el Arsenal había perdido el rumbo durante las cuatro derrotas consecutivas en competiciones nacionales en marzo y abril, que pusieron fin a su participación en la FA Cup y la Copa de la Liga y permitieron al Manchester City volver a meterse en la lucha por el título de la Premier League. Pero esta vez Arteta logró enderezar el rumbo para cerrar la temporada de forma imparable, superando a los hombres de Guardiola y optando a firmar la mejor campaña de la historia del club. Si derrotan al PSG en la final de la Liga de Campeones en Budapest el 30 de mayo serán campeones de Europa por primera vez en la historia de los Gunners para poner la guinda a una temporada inolvidable.

Los 4 defensores y la pelota parada, ítems que Arteta mejoró