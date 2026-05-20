Nuevo revés en caso de Julián Bedoya: aplazaron un mes más la audiencia pese a riesgo de prescripción

A pesar de las múltiples alertas que desde comienzos de este año se han elevado por el riesgo de prescripción, el caso que avanza en contra del político de origen liberal Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado sigue sufriendo contratiempos.
Este miércoles estaba programada una audiencia preparatoria, que terminó aplazándose para dentro de un mes por solicitud de la defensa del político y con el aval de la Fiscalía.
Dicha audiencia preparatoria, que sucede a la formulación de acusación y antecede al juicio oral, es una etapa clave en la que se definen las pruebas del caso y es uno de los momentos más delicados del proceso.
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Cabe recordar que, desde comienzos de este año, desde múltiples instancias se ha manifestado preocupación por el alto riesgo de que el caso se caiga sin que llegue a resolverse.
La razón es que el caso en contra del exsenador viene avanzando desde mediados de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a rendir indagatoria a raíz de un escándalo en el que fue señalado de presuntamente hacer trampa para graduarse en la Universidad de Medellín como abogado.
Dentro de las conductas de las que es señalado Bedoya está la de supuestamente haber incurrido en irregularidades cuando presentó sus exámenes de suficiencia (los cuales habrían sido realizados por profesores que no impartían las materias evaluadas), haber presentado un trabajo de grado en el que no habría tenido participación efectiva, entre otras.