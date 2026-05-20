Nuevo revés en caso de Julián Bedoya: aplazaron un mes más la audiencia pese a riesgo de prescripción

A pesar de las múltiples alertas que desde comienzos de este año se han elevado por el riesgo de prescripción, el caso que avanza en contra del político de origen liberal Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado sigue sufriendo contratiempos. Este miércoles estaba programada una audiencia preparatoria, que terminó aplazándose para dentro de un mes por solicitud de la defensa del político y con el aval de la Fiscalía. Dicha audiencia preparatoria, que sucede a la formulación de acusación y antecede al juicio oral, es una etapa clave en la que se definen las pruebas del caso y es uno de los momentos más delicados del proceso. En contexto: Radican pedido para acelerar caso contra el exsenador Julián Bedoya: en 57 días va a prescribir proceso Cabe recordar que, desde comienzos de este año, desde múltiples instancias se ha manifestado preocupación por el alto riesgo de que el caso se caiga sin que llegue a resolverse. La razón es que el caso en contra del exsenador viene avanzando desde mediados de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a rendir indagatoria a raíz de un escándalo en el que fue señalado de presuntamente hacer trampa para graduarse en la Universidad de Medellín como abogado. Dentro de las conductas de las que es señalado Bedoya está la de supuestamente haber incurrido en irregularidades cuando presentó sus exámenes de suficiencia (los cuales habrían sido realizados por profesores que no impartían las materias evaluadas), haber presentado un trabajo de grado en el que no habría tenido participación efectiva, entre otras.

Con base en esas cuentas, el caso podría prescribir a mediados de este año, ya que, según ha planteado el equipo que representa a esa universidad en el proceso, esos delitos tienen un término de prescripción de seis años desde que Bedoya compareció por primera vez.

Lo que se discutió en la audiencia de este miércoles

Pocos minutos después de iniciada la sesión, citada para las 9:00 de la mañana, el defensor del exsenador Bedoya, el exvicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, tuvo la palabra y pidió de entrada aplazar la diligencia, señalando estar atrasado en el análisis del material probatorio. “Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de análisis del descubrimiento probatorio efectuado por la Fiscalía; sin embargo, en esta audiencia y por lealtad procesal, debo manifestarle que este defensor no ha culminado el análisis total del descubrimiento probatorio”, dijo Perdomo.

Lea también: Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado A lo largo de su exposición, Perdomo afirmó que apenas el pasado 8 de mayo la defensa había tenido acceso a todos los elementos del caso y que, a raíz del cronograma que lleva el mismo, se había quedado corta para analizarlos en su totalidad de forma adecuada. “Tuvimos unas sesiones los días 18, 19, 20 y 23 de marzo, 6, 7, 21, 24 y 28 de abril, y la última sesión fue el 8 de mayo. Ese día fue que efectivamente finalizamos con actas el descubrimiento (...). Desde ese momento hasta hoy hemos tenido pocos días hábiles dentro de los cuales hemos tenido que hacer ese análisis”, agregó, asegurando que dentro de las pruebas allegadas por la Fiscalía se habrían encontrado documentos mal escaneados, incompletos y con errores en su foliatura. Según el defensor, de un universo de 624 elementos, que juntos tenían un peso virtual de 120 gigabytes, solo había alcanzado a revisar adecuadamente hasta este miércoles entre un 20% y 25% de la información. Luego de la intervención de Perdomo, habló la Fiscalía, que no se opuso a su solicitud y consideró que era justo que la audiencia se aplazara. “Considero que está dentro del debido proceso la oportunidad, y precisamente esta audiencia es para que se formulen y se conjuren todas estas situaciones”, dijo la nueva fiscal del caso, Adriana Dioselina Arango.