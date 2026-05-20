Marcus Weathers, el ‘rey’ de los tapones en la Liga, está listo para buscar la final con Paisas

Con 28 años de edad, 1.96 metros de estatura y 98 kilos de peso, el estadounidense Marcus Weathers se consolida como una de las piezas clave de Paisas para la semifinal de la Liga Profesional que comienza este jueves en Medellín. El ala-pívot no solo destacó en la temporada regular por su potencia y juego aéreo defensivo —que lo coronó como el rey de los tapones de la Liga—, sino también por su efectividad ofensiva.
Weathers registra un promedio de 28:22 minutos por partido, con 15.2 puntos, 8.8 rebotes y 1.4 asistencias, y lidera la estadística de tapas del torneo con 16, superando a su compañero Andrés Millán y a Jahsim Floyd (Caimanes), ambos con 13.
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Este jueves, a partir de las 8:00 de la noche, en el coliseo de la Universidad de Medellín, Marcus y Paisas empiezan el camino de la semifinal ante Caimanes, con la ilusión de alcanzar el paso a la final para buscar la triple corona. Hablamos con el estadounidense sobre su proceso en Colombia.