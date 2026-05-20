Marcus Weathers, el ‘rey’ de los tapones en la Liga, está listo para buscar la final con Paisas

Con 28 años de edad, 1.96 metros de estatura y 98 kilos de peso, el estadounidense Marcus Weathers se consolida como una de las piezas clave de Paisas para la semifinal de la Liga Profesional que comienza este jueves en Medellín. El ala-pívot no solo destacó en la temporada regular por su potencia y juego aéreo defensivo —que lo coronó como el rey de los tapones de la Liga—, sino también por su efectividad ofensiva. Weathers registra un promedio de 28:22 minutos por partido, con 15.2 puntos, 8.8 rebotes y 1.4 asistencias, y lidera la estadística de tapas del torneo con 16, superando a su compañero Andrés Millán y a Jahsim Floyd (Caimanes), ambos con 13. También le puede interesar: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas Este jueves, a partir de las 8:00 de la noche, en el coliseo de la Universidad de Medellín, Marcus y Paisas empiezan el camino de la semifinal ante Caimanes, con la ilusión de alcanzar el paso a la final para buscar la triple corona. Hablamos con el estadounidense sobre su proceso en Colombia.

El estadounidense Marcus Weathers, en acción con Paisas en el coliseo Iván de Bedout, durante un partido de la fase regular. FOTO CAMILO SUÁREZ

¿Qué pensó cuando le dijeron que venía a jugar con Paisas?

“Sinceramente, no sabía qué esperar. No sabía nada de la ciudad, así que solo estaba listo para venir con la mente abierta. Ya ha pasado un mes y me parece una gran ciudad. Hay mucho que hacer y mucho que ver. La gente también es genial, muy acogedora”.

¿Cómo se sintió en sus primeros partidos?

“Me sentí bien. Estaba emocionado por jugar. No sabía qué esperar al entrar a esta liga. Es la primera vez que juego, así que estaba un poco nervioso, pero emocionado”.

¿Sabía algo sobre la liga colombiana de baloncesto?

“Nada. Todo lo que me contaron vino de algunos jugadores, entrenadores y el dueño del equipo. Me dio una breve explicación de la liga, así que no tenía ni idea de esta liga”.

¿Qué opina ahora?

“Creo que es muy competitiva. Me sorprendió lo corta que fue la temporada. Pensé que sería un poco más larga”.

¿Tiene algún ritual antes de los partidos o qué hace?

“Me gusta relajarme. Soy una persona muy ansiosa. Así que, cada vez que juego, siento un poco de ansiedad. Intento escuchar música y relajarme”.

¿Qué tipo de música le gusta?

“Estoy empezando a escuchar música más lenta, como R&B, R&B clásico, para la ansiedad. Rezo un poco también”.

¿Qué opina del ambiente en los coliseos de Medellín?

“Siento que hay dos ambientes diferentes. El Iván de Bedout es un poco más grande, más espacioso y distinto. Sentí que el plan en la universidad era un poco diferente. En mi opinión, los sentimos más cerca en la universidad, así que doy las gracias por eso”.

En la cancha parece muy conectado con Daivon. ¿Pasan tiempo juntos fuera de los entrenamientos?

“Un poco. Es un poco más joven que yo, así que intento dejarlo hacer lo suyo. Es muy talentoso y puedo ver la calidad que aporta. Intento ayudar un poco a los jugadores jóvenes”.

¿Qué hace cuando no está entrenando?

“Soy muy tranquilo. Me gustan los videojuegos y hablo mucho con mi familia. Con mi hermano y mi hermana. Mi hermano acaba de regresar a casa. Estaba jugando en Alemania. Ella es de Kansas City, ahí es donde está todo el mundo ahora mismo”.

¿Quiénes han sido sus ídolos del baloncesto?

“Tuve un par. Cuando era más joven veía mucho a Joe Johnson. Era mi jugador de baloncesto favorito. Me gustaba su estatura y su control al jugar. Y otro que me gustaba mucho era Josh Smith. Me gustaba su atletismo. Veía jugadores como él”.

¿Qué opina de Medellín como ciudad?

“Es genial. Me gustaría saber sobre su transformación que ha sido enorme, me interesa saber más al respecto”.

¿Cuáles son sus puntos fuertes en el juego?

“Mi fortaleza es la energía, la fuerza física, los rebotes, jugar cerca de la canasta. Pero la energía es lo más importante. Mi hermana nos describió a mi hermano y a mí como unos artistas. Nos gusta entretener a la gente. Por eso dije que esa es mi mayor fortaleza”.

¿Qué opina del equipo y de los jugadores colombianos?