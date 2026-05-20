¡Aston Villa, campeón! De la mano de Unai Emery, ‘Los Villanos’ tocan la gloria en la Europa League

El Aston Villa le ganó a Friburgo 3-0 en la final de la Europa League este miércoles 20 de mayo en el Tupras Stadium de Estambul. El estadio del Besiktas fue testigo del cuarto título europeo del equipo de Birmingham, que además consiguió su primer título desde el 2002 de la mano del entrenador español Unai Emery.
Los Villanos llegaron a la final de “La Champions Naranja” tras eliminar en la semifinal al Nottingham Forest (4-1) y conseguir su boleto a la final. El equipo liderado por el arquero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, arribó a tierras otomanas con un solo objetivo, conseguir el título.