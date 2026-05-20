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¡Aston Villa, campeón! De la mano de Unai Emery, ‘Los Villanos’ tocan la gloria en la Europa League

El Aston Villa de Inglaterra volvió a tocar la gloria europea de la mano de Unai Emery y capitaneado por el Dibu Martínez. Los Villanos vencieron 3-0 a Friburgo en la gran final de la Europa League.

  • John McGinn, capitán de Aston Villa levanta el trofe de la Europa League. Todo el equipo festeja la obtención de un gran título europeo desde de 44 años. FOTO: X ASTON VILLA
    John McGinn, capitán de Aston Villa levanta el trofe de la Europa League. Todo el equipo festeja la obtención de un gran título europeo desde de 44 años. FOTO: X ASTON VILLA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Aston Villa le ganó a Friburgo 3-0 en la final de la Europa League este miércoles 20 de mayo en el Tupras Stadium de Estambul. El estadio del Besiktas fue testigo del cuarto título europeo del equipo de Birmingham, que además consiguió su primer título desde el 2002 de la mano del entrenador español Unai Emery.

Los Villanos llegaron a la final de “La Champions Naranja” tras eliminar en la semifinal al Nottingham Forest (4-1) y conseguir su boleto a la final. El equipo liderado por el arquero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, arribó a tierras otomanas con un solo objetivo, conseguir el título.

Por otra parte, el rival, Friburgo, llegó con la ilusión de ganar el primer título de su historia. El equipo de la “Selva Negra” es reconocido en Alemania como un gran animador de la Bundesliga en los últimos años. Su líder es el italiano Vincenzo Grifo, quien está en el club desde 2018.

La primera mitad transcurrió con un ritmo lento. Dos equipos ordenados que brindaron un compromiso rico tácticamente hablando hasta que al minuto 40, Youri Tielemans impactó el balón de volea en el borde del área tras un centro preciso de Morgan Rogers. Como es costumbre por estos días, la pelota parada destrabó el partido.

Al 45+2’, en el tiempo añadido de la primera parte, Emiliano Buendía marcó un tanto antológico. Con la pierna izquierda, el argentino puso la pelota en el ángulo superior derecho del guardameta alemán Noah Atubolu, quien no pudo hacer nada para evitar que su equipo se fuera 0-2 en el marcador. “Ni en mis mejores sueños lo imaginé”, comentó Buendía pospartido sobre su gol.

En la segunda parte, jugadores como Eggestein, Manzambi, Hofler y Grifo intentaron manejar más el balón y buscar ocasiones de gol. Sin embargo, al minuto 57, Morgan Rogers finalizó una contra letal para los ingleses, lo que liquidó el compromiso con el 3-0 final.

Aston Villa, liderado desde el banco por Emery y en el terreno de juego por jugadores como Dibu Martínez, John McGinn, Youri Tielemans, Pau Torres y Ollie Watkins, consiguió hacer historia para el club ganando la Europa League. En este equipo jugó el colombiano Juan Pablo Ángel.

Es el primer título para los Leones de Birmingham en 24 años desde la Intertoto del 2002. También sumaron la cuarta corona europea para el club, después de la Champions League de la 1981/82, la Supercopa de Europa de la 82/83 y la anteriormente mencionada Intertoto 2001/02.

Unai Emery: amo y señor de la Europa League

Unai Emery, el entrenador vasco, antes de esta final tenía cuatro Europa League en su palmarés: 3 con Sevilla y una con Villarreal. Con el Paris Saint-Germain ganó 7 títulos, pero todos a nivel local en el fútbol francés.

En la rueda de prensa del compromiso le preguntaron a Emery si se consideraba el rey de la competición, a lo que respondió: “no me considero el rey de la competición. Debo ganar con Aston Villa”. Según el criterio del entrenador ibérico, ahora sí se le puede considerar el dueño de la Europa League.

El entrenador llegó a seis finales de Europa League y solo perdió una: con Arsenal ante Chelsea en 2019. Con el título obtenido este 20 de mayo, quedó más que demostrado que el vasco es el rey, amo y señor de la UEFA Europa League.

Lea también: ¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

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