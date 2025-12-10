Lionel Messi regresará al Atanasio Girardot después de 13 años; enfrentará a Nacional

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 fue presentado formalmente el amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, previsto para finales de enero en el estadio Atanasio Girardot. La rueda de prensa, realizada en el mismo escenario, buscó dejar claro que este encuentro, denominado con ambición como “El partido de la historia”, aspira a marcar un antes y un después en la memoria futbolera de Medellín y del país. El evento, que volverá a recibir a Messi después de 13 años de haber pisado la grama del Atanasio Girardot, iniciará su preventa desde el viernes 12 de diciembre, pero no para todos. En esta nota le contamos cómo adquirirlas y recordaremos otras las leyendas del fútbol que han brillado en el “El Coloso de la 74”.

Así será El Partido de la Historia

El 31 de enero Medellín vivirá un encuentro que reunirá a ídolos mundiales con figuras del fútbol colombiano. Los aficionados podrán disfrutar del talento de estrellas internacionales como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, el argentino Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez, frente a las grandes figuras de Atlético Nacional: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, entre otros. El encuentro entre Inter Miami CF y Atlético Nacional en Medellín forma parte de una exclusiva gira de pretemporada en Latinoamérica además de una próxima parada en Ecuador y Perú. Con estos juegos fuera de casa, el club de Miami busca calentar motores para un año lleno de fútbol y grandes espectáculos acercando a sus figuras a aficionados de toda América; Medellín y Colombia se suman como una sede estratégica gracias a su infraestructura, historia futbolera y su capacidad organizativa para traer este espectáculo al Estadio Atanasio Girardot. “Medellín y Colombia están listos para los grandes espectáculos del mundo. Lo que veremos en el Atanasio es la prueba de nuestra capacidad para organizar eventos de talla internacional, con el fútbol como lenguaje universal”, afirmaron André Prada y Ricardo Leyva Gutiérrez, organizadores del evento. Atlético Nacional, por su parte, protagonizará un evento que le hace honor a su historia y reivindica su hegemonía de títulos en el fútbol profesional colombiano: “Para Atlético Nacional es un honor ser parte de un evento de esta magnitud. No se trata solamente de un partido de fútbol: es una celebración de todo lo que representamos como institución (...). Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, afirmó Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional.

¿Cómo adquirir las boletas par Inter Miami vs. Atlético Nacional en preventa?

Este viernes 12 de diciembre los clientes con tarjetas Visa Bancolombia tendrán dos privilegios únicos: participar en la preventa de entradas de forma preferencial hasta un aforo limitado y además, con 10% de descuento. La preventa será en dos fases: la primera inicia a las 9:00 a.m. y será exclusiva para clientes Bancolombia con tarjetas Visa Infinite y Visa LifeMiles Bancolombia. La ventana será hasta las 2:00 de la tarde, momento en el que se abre la segunda preventa. A esta tendrán acceso todas las tarjetas Visa Bancolombia. La única tiquetera autorizada para la venta de boletas es tribuna verde y la información ampliada está disponible en el perfil de Instagram @partidodelahistoriaco. Los precios para las tribunas norte y sur rondan los $400.000, mientras que para las tribunas oriental y occidental oscilan entre $800.000 y $2.000.000.

El regreso de Messi 13 años después

La noticia del regreso de Messi trajo inevitablemente la memoria de su visita en 2013. Ese 29 de junio, Medellín fue sede de la exhibición conocida como “La batalla de las estrellas”, un espectáculo benéfico que reunió a figuras de distintas nacionalidades. Cerca de 12.000 aficionados asistieron y presenciaron un show sin descanso y un desfile de campeones, leyendas y jugadores icónicos. Sin embargo, el inicio fue turbulento. Antes del partido, un grupo de padres con sus hijos bloqueó la salida del autobús que transportaba a los jugadores desde el hotel. Alegaban el incumplimiento de una promesa de firmas y fotos con Messi. La protesta derivó en un retraso cercano a los noventa minutos, que obligó a reorganizar la programación y generó tensión en la logística del evento. Solo cuando fue posible despejar el camino, los equipos saltaron a la cancha.

Lionel Messi en el evento La Batalla de Las Estrellas, celebrado en 2013 en el Atanasio Girardot. Foto: Juan Antonio Sánchez.

Una vez sonó el pitazo inicial, Messi encabezó un equipo de figuras argentinas y latinoamericanas que incluía a Javier Mascherano, Martín Demichelis, Pablo Aimar, Sergio Agüero, Emiliano Insúa, Ricardo Álvarez y el arquero Agustín Orión. Del lado colombiano lo acompañaron David Ospina y Juan Pablo Ángel, símbolos locales e internacionales. Su rival, el combinado Resto del Mundo, estuvo liderado por Robinho, figura brasileña y conocido por su estilo vistoso. Junto a él jugaron Diego Ribas, los italianos Antonio Cassano, Pablo Osvaldo y Marco Materazzi, el francés Eric Abidal, el español Bojan Krkic, el eslovaco Marek Hamsik y los colombianos James Rodríguez, Mario Yepes, Jackson Martínez, Dorlan Pabón, Macnelly Torres y Giovanni Hernández, entre otros. La presencia de tantas camisetas legendarias en un mismo escenario convirtió el partido en una fiesta irrepetible. El marcador final fue 9–6 a favor del equipo de Messi. El argentino abrió la cuenta y se movió por todo el frente de ataque con la libertad típica de un partido histórico. El brasileño Zico dirigió al equipo de Messi, mientras que Hernán Darío Gómez estuvo al frente del Resto del Mundo, un detalle que añadió un sello simbólico de identidad futbolística entre Brasil, Argentina y Colombia.

¿Qué otras leyendas del fútbol han jugado en el Atanasio Girardot?

La visita de Messi se inscribe en una tradición de estrellas que han pasado por Medellín y han dejado huella. Pelé fue el primero en causar un impacto monumental. El 6 de marzo de 1960, Santos FC derrotó 2–1 al Independiente Medellín con un gol suyo, en la que sería su primera presentación en el Atanasio. Volvió durante las giras del club brasileño entre 1971 y 1972, siendo el empate 2–2 ante Atlético Nacional, el 6 de febrero del 72, su última aparición registrada en la ciudad.

Diego Maradona también dejó una noche épica en Medellín. Fue el 27 de enero de 2007, durante el partido de despedida de Mauricio “Chicho” Serna en el Día del Fútbol Antioqueño. El 10 argentino jugó con los Amigos del Chicho, se puso la camiseta de Nacional, un gesto que enloqueció al estadio, y compartió cancha con figuras como René Higuita, Carlos Valderrama, Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez e Iván Ramiro Córdoba. El partido terminó empatado 5–5 y más de 40.000 aficionados llenaron las tribunas para ver a Maradona en vivo.