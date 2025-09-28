Medellín tendrá cumbre mundial impulsada por Fútbol con Corazón, ¿de qué se trata?

Es tan grande el impacto social que ha generado Fútbol con Corazón (FCC), que entre sus eventos ya cuenta hasta con una Cumbre Internacional de Entrenadores, esta que cumplirá su segunda edición entre el 16 y 18 de octubre en Medellín. De cara a ese encuentro que busca seguir trasformando comunidades desde el balompié, causa curiosidad saber qué es Fútbol con Corazón, que nació en Colombia y ya llega a ocho países.
Cuando se le pregunta a Estiven Grueso Méndez, quien es uno de los voceros de dicha fundación, de inmediato el hombre de tez morena empieza a contar, sin parar, cifras e historias, de lo que es dicha organización.