Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y se burla de Maduro: “Jugaremos y comeremos juntos”

El excéntrico rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales tras referirse, en tono irónico, a su inminente regreso al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos por albergar reclusos de alto perfil. A través de su cuenta de Instagram, el artista de ascendencia mexicana confirmó que deberá cumplir una condena de tres meses de prisión por violaciones a las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de procesos judiciales previos.

La burla de Tekashi6ix9ine sobre Maduro que encendió las redes

En medio del anuncio, Tekashi publicó un comentario que rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas: “Ahora estoy a punto de conocer al presidente de Venezuela”, agregando “Jugaremos y comeremos juntos”. Entérese: El rapero Tekashi 6ix9ine se entregó para cumplir sentencia en la cárcel donde está Nicolás Maduro en Nueva York La frase fue interpretada como una burla directa a Nicolás Maduro, quien enfrenta diversos cargos por narcotráfico y corrupción tras su captura en una operación militar de EE.UU. el pasado 3 de enero, en alusión a la presencia de figuras políticas y criminales de alto perfil que han pasado por el MDC de Brooklyn. El polémico músico, quien ha tenido un extenso historial con la justicia estadounidense, también dijo estar emocionado por conocer a Luigi Mangione y aseguró que tendrá el “mejor equipo de baloncesto”.

Bromas sobre la “cárcel de celebridades”: el MDC de Brooklyn

No es la primera vez que el rapero se refiere al MDC con sarcasmo. Tekashi recordó que en una reclusión anterior coincidió con personajes de relevancia internacional, como el productor musical Sean ‘Diddy’ Combs, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exempresario Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. Incluso, en tono jocoso, llegó a sugerir que en esa prisión podría formarse “el mejor equipo de baloncesto de la historia”, debido al perfil mediático de algunos de sus internos.

El MDC de Brooklyn, una prisión bajo la lupa dond ahora está recluido Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es conocido por albergar a personas procesadas o condenadas por delitos federales de alto impacto. Por sus celdas han pasado, entre otros: - Sam Bankman-Fried, condenado por fraude financiero. - R. Kelly, durante parte de su proceso judicial. - Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, antes de ser trasladado a ADX Florence. - Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a la espera de juicio en EE. UU.