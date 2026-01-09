Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y se burla de Maduro: “Jugaremos y comeremos juntos”

El excéntrico rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales tras referirse, en tono irónico, a su inminente regreso al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos por albergar reclusos de alto perfil.
A través de su cuenta de Instagram, el artista de ascendencia mexicana confirmó que deberá cumplir una condena de tres meses de prisión por violaciones a las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de procesos judiciales previos.