Primicia | Salió el jefe financiero de Presidencia, Sergio Beltrán: “no puedo renunciar a mis principios”

Sergio Beltrán, el jefe financiero de la Presidencia —que es un cargo clave de esa entidad—, renunció a su cargo este viernes, según lo conoció en primicia EL COLOMBIANO. “Hoy quiero despedirme agradeciéndoles sinceramente por el apoyo, el compromiso y el profesionalismo con el que trabajamos juntos. Para mí fue un privilegio liderar este equipo y aprender de cada uno de ustedes. Me llevo el respeto, la confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. Les deseo muchos éxitos en lo que viene para la entidad y estoy seguro que seguirán haciendo un gran trabajo y dejando en alto el nombre de nuestro equipo financiero”, dijo Beltrán a su equipo.



Pero añadió: “Quiero que sepan que la única razón por la cual me voy de esta manera intempestiva de la entidad, es por algo muy simple pero valioso para mí y es que puedo renunciar a los privilegios pero nunca a mis principios. Gracias por todo y mis mejores deseos siempre”, concluye la comunicación.

¿Qué hay detrás de su renuncia?

El motivo principal de su salida serían, según fuentes, “diferencias profundas” con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. El presidente Gustavo Petro estaría al tanto de esas quejas. Pero fuentes cercanas a Angie Rodríguez dicen lo contrario, señalan que el funcionario sale porque “pasa a algo mejor” y que ambos tienen una buena relación, incluso de admiración. Sin embargo, inquieta que el mensaje de renuncia porque habla de una salida repentina y de la renuncia a ciertos principios. EL COLOMBIANO investigó con varias fuentes de Presidencia que dicen que Rodríguez, en efecto, motivó la renuncia de Beltrán porque se habría negado a firmar unos convenios relacionados con la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible), y esa fue la explicación que le dio la directora del Dapre directamente al jefe de Estado en su despacho este viernes. Todo esto, porque la salida de Beltrán generó revuelo en la Casa de Nariño y se suma a molestias de antes entre el presidente Petro y la directora del Dapre.

“El presidente Petro viene muy molesto con Angie y está pensando en su salida”