x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Primicia | Salió el jefe financiero de Presidencia, Sergio Beltrán: “no puedo renunciar a mis principios”

EL COLOMBIANO accedió a un chat interno de la Casa de Nariño en el que el funcionario dice que salió “de manera intempestiva” y se despide de su equipo. ¿Qué hay detrás?

  • Jefe financiero saliente de Presidencia, Sergio Beltrán y parte del chat donde se despidió tras su renuncia. Abajo, Angie Rodríguez directora del DAPRE. Foto: Presidencia y cortesía.
    Jefe financiero saliente de Presidencia, Sergio Beltrán y parte del chat donde se despidió tras su renuncia. Abajo, Angie Rodríguez directora del DAPRE. Foto: Presidencia y cortesía.
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 10 horas
bookmark

Sergio Beltrán, el jefe financiero de la Presidencia —que es un cargo clave de esa entidad—, renunció a su cargo este viernes, según lo conoció en primicia EL COLOMBIANO.

“Hoy quiero despedirme agradeciéndoles sinceramente por el apoyo, el compromiso y el profesionalismo con el que trabajamos juntos. Para mí fue un privilegio liderar este equipo y aprender de cada uno de ustedes. Me llevo el respeto, la confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. Les deseo muchos éxitos en lo que viene para la entidad y estoy seguro que seguirán haciendo un gran trabajo y dejando en alto el nombre de nuestro equipo financiero”, dijo Beltrán a su equipo.

Pero añadió: “Quiero que sepan que la única razón por la cual me voy de esta manera intempestiva de la entidad, es por algo muy simple pero valioso para mí y es que puedo renunciar a los privilegios pero nunca a mis principios. Gracias por todo y mis mejores deseos siempre”, concluye la comunicación.

¿Qué hay detrás de su renuncia?

El motivo principal de su salida serían, según fuentes, “diferencias profundas” con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. El presidente Gustavo Petro estaría al tanto de esas quejas.

Pero fuentes cercanas a Angie Rodríguez dicen lo contrario, señalan que el funcionario sale porque “pasa a algo mejor” y que ambos tienen una buena relación, incluso de admiración.

Sin embargo, inquieta que el mensaje de renuncia porque habla de una salida repentina y de la renuncia a ciertos principios.

EL COLOMBIANO investigó con varias fuentes de Presidencia que dicen que Rodríguez, en efecto, motivó la renuncia de Beltrán porque se habría negado a firmar unos convenios relacionados con la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible), y esa fue la explicación que le dio la directora del Dapre directamente al jefe de Estado en su despacho este viernes.

Todo esto, porque la salida de Beltrán generó revuelo en la Casa de Nariño y se suma a molestias de antes entre el presidente Petro y la directora del Dapre.

“El presidente Petro viene muy molesto con Angie y está pensando en su salida”

Incluso, fuentes distintas coinciden en que el presidente Gustavo Petro ha estado molesto con la directora del Dapre, quien es su mano derecha en Palacio. “Angie ya no le maneja la agenda (...) sino Raúl”, dice un funcionario que prefiere no revelar su identidad.

Se refiere a José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial.

La salida del director financiero no es aislada. En Palacio han ocurrido varios movimientos recientes entre los funcionarios. Precisamente, llegó José Raúl Moreno, un militante cercano al presidente Petro, quien estaba en encargo en esa posición tras la salida del polémico Alfredo Saade. Es cercano a Angie Rodríguez y hace parte de un “combo” de funcionarios que también fueron cercanos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Ese grupo lo integran Rodríguez, Moreno, Augusto Ocampo, jefe jurídico de Presidencia, y un exfuncionario polémico: José Alexis Mahecha, un exigente del DAS que era el subdirector del Dapre.

Este último tuvo serias diferencias con Rodríguez, precisamente, al punto en que la funcionaria estuvo a punto de declararlo insubsistente.

“(Mahecha) Quería quitarle el puesto a la directora Angie. Él llegó a la ordenación del gasto, y mandaba sobre el personal, hizo un infierno estar en Presidencia, se volvió una rueda suelta”, dijo una fuente bajo reserva hace unas semanas.

“Hizo de ir a trabajar un infierno (...) Amenazaba con terminar contratos o declarar insubsistencias a los provisionales o de libre nombramiento y remoción en reuniones pues no lo hacía por correo o memorandos”, dice otra funcionaria bajo reserva. La propia Rodríguez le dijo a este diario en su momento que si Mahecha no renunciaba ella lo declararía insubsistente.

El infierno en Palacio, parece no ha terminado.

En contexto: La historia del exagente del DAS que habría sacado de Palacio a la mano derecha de Petro

Temas recomendados

Elecciones
Ministerio del Interior
Pacto Histórico
Petro
Presidencia
gobierno
Dapre
poder
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
Armando Benedetti
Angie Lizeth Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida