Manizales Down Town: la carrera más icónica de la Feria que vuelve este sábado para desafiar los límites

La adrenalina regresa a las calles de la capital caldense con la edición 19 de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que se ha convertido en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Feria de esa ciudad.
Este sábado 10 de enero, turistas y locales podrán disfrutar de esta carrera extrema que reúne a 40 deportistas nacionales e internacionales, quienes descenderán a toda velocidad por un circuito urbano que cruza tres barrios de la ciudad, con una distancia total de 1.250 metros.