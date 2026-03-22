Matías Lozano cumplió el ‘sueño del Pibe’ y se presentó como otro diamante de Atlético Nacional

El triunfo de Atlético Nacional 3-0 ante Internacional de Bogotá, en el Atanasio Girardot, aunque aún no logró reconciliar del todo a los hinchas con el equipo, sí dejó varios hechos positivos que brindan esperanza y alegría: el liderato en Liga, la aparición de caras nuevas y el debut con gol de Matías Lozano.
Este volante, nacido en Medellín y que tiene 17 años (23 de junio de 2008), ingresó al campo en lugar de Edwin Cardona y en su primera acción generó una falta que cobró Juan Manuel Rengifo. Tras la ejecución, Lozano llegó por el centro del área y marcó, de cabeza, su primer gol como profesional.
“Sentí una alegría enorme, pensé en mis papás, en mi familia porque uno pasa por muchas cosas, y pensé en que ellos iban a estar felices”, comentó a la prensa el volante que también habló de las palabras que le dijo Edwin al momento del cambio: “Haga lo que usted sabe hacer”.