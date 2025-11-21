Lo que dijo Matheus Uribe tras el triunfo de Nacional sobre América y lo que será el clásico con el DIM

Atlético Nacional inició los cuadrangulares con el pie firme, venciendo 1-0 al América de Cali en un clásico cargado de tensión, análisis y necesidad de triunfo. El protagonista de la noche fue Matheus Uribe, autor del único gol del partido y, quizá, el símbolo más claro de un equipo que parece llegar a su punto más alto en el momento indicado.
Tras el encuentro, el mediocampista habló con sinceridad sobre su presente, el trabajo del grupo y lo que viene para un Nacional que sabe que cada detalle pesa.