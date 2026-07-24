Video | Vicepresidente electo visitó heladería viral en Medellín tras emotivo video de un padre apoyando a su hija

Un video en redes sociales bastó para movilizar no solo a miles de usuarios y clientes potenciales, sino también a la primera fila del Gobierno entrante que se posesionará el próximo 7 de agosto, a uno de los emprendimientos más virales del momento en Medellín.
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Tras el impacto causado por la historia de Klea, una heladería de yogur en Medellín cuyo impulso cobró fuerza por el emotivo videomensaje del padre de la fundadora, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se trasladó personalmente al establecimiento para respaldar el proyecto y fijar postura sobre el futuro del sector productivo.