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Enorme laurel se desplomó y dejó sin energía a estos sectores de Medellín

EPM informó que adelanta labores de tala y remoción del árbol, un procedimiento que requiere especiales medidas de seguridad antes de normalizar el suministro.

  • Un enorme árbol se desplomó en una zona cercana a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). FOTO Julio César Herrera.
    Un enorme árbol se desplomó en una zona cercana a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). FOTO Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los trabajos para retirar un árbol que colapsó este viernes en el occidente de Medellín mantienen sin servicio de energía a varios sectores de los barrios Laureles y San Joaquín, mientras las cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanzan en las labores para superar la emergencia.

La empresa explicó que la caída del árbol afectó directamente la red de distribución eléctrica en inmediaciones del barrio San Joaquín, situación que obligó a suspender el suministro de manera preventiva en parte de ambos sectores mientras se ejecutan las maniobras necesarias para reparar los daños.

Lea más: ¡Ojo! Gigantesco árbol cayó en Laureles, afectó redes eléctricas y obligó al cierre de una vía

De acuerdo con EPM, los operarios realizan actualmente la tala y remoción del árbol, una intervención que debe desarrollarse con extrema precaución debido al riesgo que representa para la infraestructura eléctrica y para el personal encargado de los trabajos.

¿A qué hora se restablecerá el servicio de energía según EPM?

La compañía indicó que solo cuando finalice este procedimiento será posible iniciar las reparaciones de la red y avanzar en el restablecimiento gradual del servicio de energía para los usuarios afectados.

La emergencia se registró en una zona cercana a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), donde el árbol terminó desplomándose sobre la infraestructura eléctrica, generando además afectaciones en la movilidad mientras los organismos de atención controlaban la situación.

El incidente se suma a las dificultades ocasionadas por la caída del árbol, que también obligó a restringir el tránsito en este sector de Laureles durante parte de la jornada, mientras los equipos especializados adelantaban la atención de la emergencia.

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EPM hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la precaución en la zona intervenida y permitir el trabajo del personal técnico, reiterando que las maniobras deben realizarse de forma controlada para evitar nuevos daños en la red eléctrica o riesgos para la comunidad.

Hasta el momento, la empresa no ha informado una hora estimada para la normalización total del servicio, aunque aseguró que las labores continuarán de manera ininterrumpida hasta restablecer el suministro de energía en los sectores afectados.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué hay cortes de energía en Laureles y San Joaquín?
El servicio fue suspendido luego de que un árbol cayera sobre la red de distribución eléctrica, afectando la infraestructura de EPM en el occidente de Medellín.
¿Qué barrios de Medellín resultaron afectados por la interrupción del servicio?
Según EPM, la afectación se presenta en sectores de los barrios Laureles y San Joaquín, especialmente en la zona cercana a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).
¿Qué trabajos está realizando EPM para restablecer la energía?
Las cuadrillas adelantan la tala y el retiro del árbol caído. Posteriormente, inspeccionarán y repararán la red eléctrica afectada para restablecer el suministro.

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