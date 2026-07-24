Caso Natalia Villalba: necropsia revela la causa de muerte y descarta desmembramiento

El informe de necropsia practicado al cuerpo de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, confirmó que la causa de su muerte fue un politraumatismo contundente craneoencefálico provocado por múltiples lesiones con un objeto contundente. El caso corresponde al feminicidio ocurrido el 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, donde, según la investigación de la Fiscalía, el ciudadano británico Foster Martinson habría atacado a la víctima. El procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue un “politraumatismo contundente craneoencefálico”, producto de múltiples lesiones que incluyeron dos fracturas craneales, una fractura de mandíbula que dividió el hueso en dos segmentos, dos heridas contundentes paralelas en la región frontal izquierda, lesiones contundentes en la región supraauricular, una fractura de tórax, además de múltiples hematomas y otras lesiones ocasionadas con un objeto contundente. El informe también descartó que el cuerpo de Natalia Villalba hubiera sido desmembrado, una versión que circuló en las primeras horas de la investigación. En cambio, los hallazgos forenses indican que las lesiones fueron causadas por repetidos golpes que, de acuerdo con la investigación, habrían sido propinados con un objeto de características similares a un utensilio de cocina.

Investigación de la Fiscalía y proceso judicial

La Fiscalía sostiene que el crimen habría estado motivado por una presunta obsesión y celos. Dentro de las labores investigativas se estableció que Foster Martinson ingresó al apartamento con autorización de la víctima, aunque habría registrado un nombre distinto al suyo en el libro de visitantes del edificio. La reconstrucción de los hechos realizada por el ente acusador indica que el ciudadano británico permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble. Antes de retirarse, presuntamente cambió la ropa que llevaba puesta, arrojó esas prendas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de Natalia Villalba, con el propósito de impedir que las autoridades establecieran el vínculo entre ambos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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