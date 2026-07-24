Caso Natalia Villalba: necropsia revela la causa de muerte y descarta desmembramiento

El informe de necropsia practicado al cuerpo de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, confirmó que la causa de su muerte fue un politraumatismo contundente craneoencefálico provocado por múltiples lesiones con un objeto contundente.
El caso corresponde al feminicidio ocurrido el 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, donde, según la investigación de la Fiscalía, el ciudadano británico Foster Martinson habría atacado a la víctima. El procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.