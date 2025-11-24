Malala’s, la copa que desafió con goles y talento la violencia contra las mujeres en Medellín

Nuevamente, el fútbol femenino como herramienta para el cambio social volvió a ser protagonista en la ciudad de Medellín. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará el próximo martes 25 de noviembre, se realizó la Supercopa de la No Violencia 2025 - Nike Eco League en las canchas de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar.
Este importante evento deportivo y social, que se llevó a cabo este domingo 23 de noviembre, reunió a 544 mujeres futbolistas que, a través de 32 equipos, levantaron la voz por un mundo con equidad de género, justicia y conciencia ambiental. La cita fue catalogada como la revancha y tercera edición de la Copa Malala’s.