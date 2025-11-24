Reforma pensional en la Corte: el magistrado Héctor Carvajal queda fuera del debate y nombrarán a conjuez para la decisión

La Sala Plena de la Corte Constitucional informó este jueves una decisión clave en el estudio del expediente D-15989, relacionado con la reforma pensional. El alto tribunal anunció que declaró fundada la recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, por lo que el funcionario quedará apartado de la discusión.

La Corte señaló además que, tras la salida del magistrado, el debate continuará con la participación de un conjuez, quien asumirá el análisis en reemplazo de Carvajal para garantizar la continuidad del proceso.

Tras la salida de Carvajal, los ocho magistrados restantes de la Sala terminaron divididos en una votación 4-4. Esto, significa que la mitad de los togados respaldó tumbar la reforma pensional, mientras que la otra mitad se inclinó por mantenerla.

El tribunal precisó que, por el momento, no entregará más información ni emitirá declaraciones adicionales.

Héctor Carvajal es un abogado de 67 años con una amplia trayectoria en el ejercicio del derecho, además, conocido por haber sido el abogado personal del presidente Gustavo Petro. Y no solo ha sido abogado del actual presidente, también ha fungido como abogado de los hijos del expresidente Álvaro Uribe y del contralor general Carlos Hernán Rodríguez.