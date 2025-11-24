x

Video | Esteban Chaves se despidió del ciclismo después de 16 años de carreras

El corredor colombiano Esteban Chaves, quien estuvo 16 años como profesional, anunció este lunes su retiro. Dejó huella en las grandes vueltas del pedal.

  • Esteban Chaves, de 35 años, le dice adiós al ciclismo de élite. Estuvo en cinco Giros de Italia, cuatro Tours de Francia y ocho Vueltas a España. FOTO GETTY
    Esteban Chaves, de 35 años, le dice adiós al ciclismo de élite. Estuvo en cinco Giros de Italia, cuatro Tours de Francia y ocho Vueltas a España. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

24 de noviembre de 2025
bookmark

Esteban Chaves, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, y quien impresionó con su espíritu combativo en la última década en Europa, más allá de las adversidades que sufrió debido a accidentes en carrera, le dice adiós al pedalismo de alta competencia. Chaves se unió así a su excompañero en el equipo EF Education, Rigoberto Urán, quien se retiró en 2024.

“Después de dieciséis años Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional. Durante su carrera, Esteban ganó cinco etapas de grandes vueltas, el Giro de Lombardia y podios en la clasificación general del Giro de Italia y la Vuelta a España. Competidor feroz, siempre corrió con corazón, determinación y esa sonrisa que lo caracteriza”, dijo el EF Education en su cuenta de X.

“El ciclismo ha sido una parte indispensable y fundamental en mi vida y me ha formado en la persona y el carácter que soy. Lo que sentí la primera vez que monté en una bicicleta y aún lo sigo sintiendo. Tengo 35 años, tengo estudios primarios pero no hice mucho más, uno está encasillado en el personaje de ser ciclista y se cree que no se puede hacer nada más o aprender y es falso. Pero una cosa es decirlo y otra afrontarlo”, indicó “Chavito” en el documental con el que se anunció su retiro y que lleva por nombre ‘Still Dreaming’ (‘Todavía soñando’).

Esteban fue subcampeón del Giro de Italia en 2016, año en el que además fue tercero en la Vuelta a España. Logró 17 triunfos como profesional, el último de ellos en 2023, en el Campeonato Nacional en Bucaramanga.

Entre sus éxitos se destaca la conquista del Giro de Lombardía en 2016.

Frente a su retiro, Chaves, prosiguió: “No es porque no pueda más, no es porque de afuera me digan que no. Es algo que sentí desde que nació mi hija y la decisión es la adecuada. Estoy muy contento y orgulloso de la carrera deportiva que tuve y de cerrar este capítulo de la manera que se está cerrando”.

Este es el palmarés de Esteban Chaves

-Tour del Porvenir - 2011

-Gran Premio Ciudad de Camaiore - 2012

Tour de Abu Dhabi - 2015

-Segundo en Gio de Italia - 2016

-Tercero en Vuelta a España - 2016

-Giro de Emilia - 2016

-Giro de Lombardía - 2016

-Herald Sun Tour - 2018

-Segundo en Campeonato Colombia Contrarreloj - 2022

-Tercero en Campeonato Colombia de Ruta - 2022

-Campeón Campeonato Colombia de Ruta 2023

Sus triunfos de etapa

Victorias de Etapa

Vuelta a Burgos - 2012

Tour de California - 2014

Vuelta a Suiza - 2014

2 en Vuelta a España - 2015

Tour de Abu Dhabi - 2015

Giro de Italia - 2016

Herald Sun Tour - 2018

Giro de Italia - 2018

Giro de Italia - 2019

Vuelta a Cataluña - 2021

Utilidad para la vida