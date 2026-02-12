x

Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

En una carta dirigida al Ministerio de Minas y Energía, la empresa afirmó que se acogerá de manera inmediata a los precios de escasez por tecnologías. La decisión, dijo, busca mitigar la exposición a la volatilidad de la bolsa para las comercializadoras que atienden a usuarios vulnerables.

    Según la empresa, la decisión se toma en coherencia con los costos eficientes de generación, el nivel de los embalses y el interés general. Foto: cortesía y Urrá
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

A través de una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la hidroeléctrica Urrá informó que se acoge de manera inmediata a la medida de precios de escasez por tecnologías, que busca que las generadoras bajen los precios de energía ante los altos niveles de los embalses.

La compañía señaló que incorporará de forma permanente los mecanismos regulatorios de contratación vigentes y las disposiciones adoptadas por las autoridades sectoriales para hacer frente a las actuales condiciones hidrológicas.

Puede leer: Los escándalos detrás de la Hidroléctrica Urrá, de la que Petro ahora se desliga

Según explicó, la decisión se toma en coherencia con los costos eficientes de generación, el nivel de los embalses y el interés general, en un contexto marcado por la variabilidad climática y la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

El presidente de Urrá, Enrique Kerguelén Méndez, destacó que esta es “una decisión coherente con la regulación vigente y con el compromiso que tenemos de contribuir a la estabilidad tarifaria y a la protección de los usuarios”.

El anuncio se da luego de que el ministro Palma hiciera un llamado a las generadores de energía —en especial a aquellos con participación estatal como Gecelca, Gensa y Urrá— para que se acojan a la reducción de precios por tecnologías, conforme a las nuevas reglas definidas por la Creg.

En contexto: Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia

El ministro solicitó que las ofertas de energía sean “coherentes con la hidrología actual y que se avance en mayores niveles de contratación”, con el fin de reducir la exposición de las distribuidoras a la volatilidad de los precios en bolsa y aliviar la presión sobre las tarifas que pagan los usuarios.

Críticas de Petro y relevo en Urrá en medio de crisis invernal en Córdoba

La hidroeléctrica Urrá ha estado en el centro de la controversia en medio de una de las temporadas invernales más severas que enfrenta el departamento de Córdoba en los últimos años. Mientras el río Sinú mantiene en alerta a varias poblaciones, el debate se trasladó también al manejo del embalse.

Lea más: ¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

El presidente Gustavo Petro aseguró que las inundaciones en la región Caribe se produjeron porque las represas estaban “súper llenas” y pidió investigar a Urrá por el manejo de los vertimientos. Tras esas declaraciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) presentó evidencia técnica según la cual el embalse habría superado de manera sostenida los volúmenes recomendados.

De acuerdo con la Anla, desde 2020 su equipo técnico ha realizado seguimiento a los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá I, registrando de forma recurrente sobrepasos en las reglas de operación del embalse.

Siga leyendo: Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba

A la par, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció la apertura de indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de las empresas generadoras hidroeléctricas. La entidad evaluará el comportamiento operativo y comercial, incluyendo los precios ofertados en el Mercado de Energía Mayorista, los niveles de almacenamiento útil y total, y su relación con las condiciones reales del sistema eléctrico.

En medio de este panorama, Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia como presidente encargado (primer suplente del presidente) de la Hidroeléctrica Urrá S.A. La decisión se conoció pocas horas después de que el presidente Petro solicitara una investigación penal por la emergencia invernal en Córdoba.

Vea aquí: Renuncia presidente encargado de Urrá tras pedido de Petro por investigación penal por tragedia invernal en Córdoba

Acevedo, quien llevaba más de 33 años vinculado a la empresa y había asumido el encargo el 28 de mayo de 2025, dejó el cargo. En su lugar fue designado Enrique Kerguelén Méndez.

