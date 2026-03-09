¿Kane fuera? El Bayern de Múnich confía en un Luis Díaz imparable para el duelo ante Atalanta

El estado físico de Harry Kane por un problema reciente en un gemelo arroja dudas de cara al duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, este martes (3:00 p.m. hora de Colombia) en el campo del Atalanta, pero el Bayern de Múnich tiene un comodín guardado en la manga: Luis Díaz.
Habitualmente extremo y escudero de lujo del astro inglés, el exatacante del Liverpool ha dado sobradas muestras de que no tiembla al asumir el liderazgo, como ocurrió el viernes, cuando en ausencia de Kane abandonó sus dominios de la banda para asumir labores de nueve más puro y liderar a los muniqueses a una victoria liguera ante el Borussia Mönchengladbach, firmando el primer gol y dando una asistencia en la goleada 4-1.
“Sus números son impresionantes”, sentenció el diario Bild para aplaudir la primera temporada en Alemania de Lucho Díaz (29 años), que ha conseguido 20 tantos y ha dado 16 asistencias en partidos oficiales esta temporada.
En el Bayern, al que llegó procedente del Liverpool, solo le supera en esos datos de participación directa en tantos el propio Kane, con 50 (45 goles y 5 asistencias).
“Espero que Kane esté. Si lo consigue, genial. Si no, lo haremos con los chicos que tenemos”, avanzó el entrenador Vincent Kompany después del triunfo ante el Gladbach al referirse al inminente viaje a Lombardía, en el que no podrá contar con el arquero Manuel Neuer por lesión.