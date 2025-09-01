Luis Díaz está cerca de ser el primer colombiano en conseguir importante logro en eliminatorias, ¿de qué se trata?

Ha tenido una gran eliminatoria. Se ha destacado, como la gente pedía, en partidos importantes, donde hay que demostrar “categoría”. Luis Díaz, el mejor futbolista colombiano a nivel internacional del momento, suma siete goles en las clasificatorias al Mundial Norteamérica 2026. Es, por el momento, el máximo goleador del torneo que lleva a la Copa del Mundo. La Selección Colombia, que ha estado cerca de alcanzar la clasificación matemática al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, ha marcado 19 goles en las eliminatorias que iniciaron en septiembre de 2023, contra Venezuela.

Díaz, ahora en el Bayern Múnich de Alemania, ha anotado el 36,8% de esas celebraciones. De las siete dianas que suma, cuatro fueron ante los rivales más complicados de las eliminatorias Conmebol: Brasil y Argentina. Ante el elenco brasileño, Lucho suma tres tantos. Los dos primeros fueron en la victoria 2-1 de Colombia el 16 de noviembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla ( la primera de la historia de los criollos ante ese rival en la historia por clasificatorias). El otro fue en la derrota 2-1 de los colombianos el pasado 20 de marzo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Además, el extremo guajiro, quien está valorado en 75 millones de euros en el mercado de pases según Transfermarkt, anotó un golazo en el que dejó varios rivales por el suelo en una carrera de más de media cancha y, dentro del área, enganchó, definió como un crack contra Argentina en Buenos Aires el 11 de junio, cuando empataron 1-1.

En el camino al próximo mundial, que sería el primero de su carera, Lucho también anotó un tanto en el empate 2-2 frente a Paraguay, del 26 de marzo de 2025, otro ante Chile en el triunfo 4-0 de Colombia –el último por eliminatorias–, que se disputó el 15 de octubre de 2024, mientras hizo lo propio ante Perú, en la igualdad a un tanto, en el partido que se jugó el 7 de septiembre de 2024 en Lima.

¿Algún futbolista colombiano ha sido goleador de eliminatorias?

Los siete goles de Luis Díaz en eliminatorias lo tiene, faltando dos fechas para terminar el camino al Mundial, primero en la tabla de goleadores de las eliminatorias a Norteamérica 2026 y como potencial candidato a quedarse con la bota de oro. De lograrlo, se convertiría en el primer colombiano que lo consigue en la historia.

Para lograrlo, Díaz debe mantener su buen registro goleador contra Bolivia y Venezuela. Sus competidores inmediatos por el galardón de máximo anotador son Lionel Messi, que suma 6 tantos y el boliviano Miguel Terceros –el jugador que le anotó a Colombia en la victoria 1-0 en El Alto el 10 de octubre de 2024–, cierra el podio con las mismas celebraciones.

Desde las clasificatorias a Francia 1998, cuando se empezaron a jugar con el formato actual, ningún criollo ha logrado quedarse con el botín de oro. Los que más cerca han estado de serlo son esa Faustino Asprilla y Falcao García. En el camino al torneo del país galo, el vallecaucano anotó siete tantos y quedó por detrás del chileno Iván Zamorano, quien celebró en 12 oportunidades. Falcao, máximo goleador del seleccionado nacional con 36 dianas, terminó tercero en las eliminatorias a Brasil 2014 gracias a los 9 goles que anotó. Quedó por detrás del uruguayo Luis Suárez, primero con 11, y Lionel Messi, segundo con 10.

¿Quiénes son los goleadores de Colombia en la historia de las eliminatorias?

Luis Díaz está a cuatro goles de convertiste en el máximo goleador de Colombia en la historia de las eliminatorias. El futbolista guajiro, quien solo ha disputado dos ediciones de clasificatorias (Qatar 2022 y Norteamérica 2026), suma 10 tantos. Lo superan Falcao García, quien anotó 13 tantos en los caminos a Copas del Mundo que disputó, mientras que James Rodríguez suma 12.