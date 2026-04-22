Los números de Luis Díaz en la Copa de Alemania: este miércoles se juega la semifinal

El delantero colombiano Luis Díaz vive un gran momento con el Bayern Múnich en el fútbol alemán y europeo. El guajiro que llegó a Baviera para la temporada 2025/26 ha sido pieza fundamental de la escuadra dirigida por Vincent Kompany para la obtención de la Bundesliga y para mantener al equipo rojo compitiendo en todos los frentes. La obtención de la liga local el pasado domingo 19 de abril llena de confianza a la plantilla del Gigante de Baviera para los objetivos venideros: ganar la Copa de Alemania, la Champions League y romper el récord de 121 goles del Real Madrid 2011/12 como el equipo más goleador en una temporada de las cinco grandes ligas europeas. Actualmente, el Bayern tiene 109 goles y aún tiene 3 partidos ligueros.

Para Kompany, primero lo primero. El técnico habló después de haber ganado la liga: “solo pensamos en lo que viene, en el día a día. Pensar en el futuro no es una de mis cualidades; me enfoco en lo cercano, tenemos los ojos puestos en Bayer Leverkusen”, mencionó el entrenador refiriéndose a la semifinal de copa alemana. “Lucho” Díaz, por su parte, vivió 3 momentos históricos en las últimas dos semanas: marcó en el Santiago Bernabéu, siendo el tercer colombiano en lograrlo por Champions. Convirtió el gol que destrabó el partido de vuelta ante el Real Madrid en Liga de Campeones, un tanto que él describió como: “top 3 goles de mi carrera”, y dio dos asistencias en el partido del pasado domingo ante Stuttgart, donde el Bayern se proclamó campeón del fútbol alemán.

¿Cómo le ha ido a “Lucho” en la Pokal?