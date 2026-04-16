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Así está la carrera por el Balón de Oro 2026: Luis Díaz ya está en el top 5, según un nuevo ranking

Luis Díaz sigue ganando protagonismo en el fútbol mundial tras ser incluido en el top 5 de favoritos al Balón de Oro 2026, según un nuevo ranking del portal GOAL.

  • Luis Díaz celebrando junto a Harry Kane, una situación que se ha vuelto habitual en el fútbol internacional. FOTO AFP
    Luis Díaz celebrando junto a Harry Kane, una situación que se ha vuelto habitual en el fútbol internacional. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

16 de abril de 2026
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El gran momento de Luis Díaz sigue dando de qué hablar en el fútbol mundial. Esta vez, el portal GOAL lo incluyó dentro de su ranking de favoritos al Balón de Oro 2026, consolidándolo como uno de los jugadores más influyentes del momento.

En el listado, el extremo guajiro aparece en la quinta posición, un lugar que lo pone a la altura de las grandes estrellas del fútbol internacional y que coincide con la valoración de la mayoría de la crítica deportiva.

Un top dominado por figuras europeas

El ranking está liderado por dos nombres destacados: el delantero inglés Harry Kane, quien ocupa el primer lugar, seguido por el francés Michael Olise. Ambos superan a figuras consolidadas como Kylian Mbappé y la joven promesa española Lamine Yamal.

En este selecto grupo, Díaz destaca como el único colombiano dentro del top 5, superando incluso a goleadores de talla mundial como Erling Haaland.

Ranking de favoritos al Balón de Oro 2026 (según GOAL)

1. Harry Kane

2. Michael Olise

3. Kylian Mbappé

4. Lamine Yamal

5. Luis Díaz

6. Erling Haaland

7. Ousmane Dembélé

8. Julián Álvarez

9. Vitinha

10. Declan Rice

Díaz, cada vez más cerca de la cima

La inclusión de Luis Díaz en este ranking no es casualidad. Su rendimiento, regularidad y capacidad para marcar diferencias en partidos clave lo han convertido en una pieza fundamental en su equipo y en un referente del fútbol colombiano a nivel internacional.

Con la temporada en desarrollo y los grandes torneos aún por disputarse, la carrera por el Balón de Oro 2026 apenas comienza. Sin embargo, el nombre de Luis Díaz ya está firmemente instalado entre los candidatos, alimentando la ilusión de verlo competir por el galardón más prestigioso del fútbol mundial.

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