Luis Díaz anotó el tercer gol más rápido en la historia del Bayern Munich: hizo doblete contra Frankfurt

En 14 segundos, el colombiano Luis Díaz puso a celebrar este sábado 4 de octubre a los hinchas del Bayern Munich. Luego, al minuto 84, selló la victoria 3-0 de su equipo.

No había pasado ni un minuto de juego cuando el colombiano, tras asistencia del alemán Serge Gnabry, anotó el primer gol del compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Bundesliga contra el Frankfurt.



Lea: Luis Díaz, en el top de los jugadores con mejor rendimiento del mundo; estos son sus números y posición

El guajiro debutó el pasado 2 de agosto con el cuadro bávaro pero no para de impresionar con su gran rendimiento. Tras su primera anotación en este partido, Lucho convirtió el tercer gol más rápido del club en toda la historia de la Bundesliga, según el estadígrafo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, mejor conocido como MisterChip.

Su gol, conseguido ante el Eintracht Frankfurt, lo ubica en un listado de récords que hasta ahora solo compartían dos leyendas del equipo bávaro.