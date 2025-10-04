x

Luis Díaz anotó el tercer gol más rápido en la historia del Bayern Munich: hizo doblete contra Frankfurt

El atacante colombiano Luis Díaz abrió el marcador, cuando iban solo 14 segundos, en el juego entre el Bayern Munich ante el Frankfurt. Luego convirtió el tercer gol del encuentro, en el que también brindó asistencia ¿Cómo quedó el marcador?

  • Luis Díaz, figura con el Bayern Munich de Alemania. FOTO: GETTY
    Luis Díaz, figura con el Bayern Munich de Alemania. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

04 de octubre de 2025
bookmark

En 14 segundos, el colombiano Luis Díaz puso a celebrar este sábado 4 de octubre a los hinchas del Bayern Munich. Luego, al minuto 84, selló la victoria 3-0 de su equipo.

No había pasado ni un minuto de juego cuando el colombiano, tras asistencia del alemán Serge Gnabry, anotó el primer gol del compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Bundesliga contra el Frankfurt.

Lea: Luis Díaz, en el top de los jugadores con mejor rendimiento del mundo; estos son sus números y posición

El guajiro debutó el pasado 2 de agosto con el cuadro bávaro pero no para de impresionar con su gran rendimiento. Tras su primera anotación en este partido, Lucho convirtió el tercer gol más rápido del club en toda la historia de la Bundesliga, según el estadígrafo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, mejor conocido como MisterChip.

Su gol, conseguido ante el Eintracht Frankfurt, lo ubica en un listado de récords que hasta ahora solo compartían dos leyendas del equipo bávaro.

El registro más veloz lo mantiene Giovane Élber, quien en 1998 anotó frente al Hamburgo a los 11 segundos, seguido por Lothar Matthäus, autor de un gol a los 13 segundos contra el Borussia Mönchengladbach en 1986.

En la tercera casilla ahora figura Díaz y en la cuarta Jamal Musiala, quien en 2024 convirtió a los 15 segundos frente al Kiel.

¿Cuántos goles ha anotado Lucho Díaz en el Bayer Munich?

Lucho ya suma cinco goles en su sexto partido en el torneo germano. Antes le convirtió a RB Leipzig, FC Augsburg y Hamburgo.

Su doblete ante el Frankfurt lo selló cuando ya se terminaba el choque luego de un pase del portugués Raphaël Guerreiro. Lucho fue sustituido al 88’ por el alemán Lennart Karl.

Con sus nuevas anotaciones, reafirmó su impacto inmediato en la plantilla bávara. Este sábado asistió de paso a su compañero Harry Keane para el segundo gol del compromiso, al minuto 27.

Esta semana, en la segunda fecha de la Champions League contra el Pafos FC, solo jugó 45 minutos en la goleada 5-1 como visitantes contra ese equipo de Chipre.

Su entrenador, el exfutbolista belga Vincent Kompany, buscaba darle descanso al criollo para el duelo frente a Frankfurt, ante el cual ya es la gran figura.

Díaz hace parte del grupo de convocados por el entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, para los duelos amistosos del presente mes ante México (día 11) y Canadá (14).

Además: Luis Díaz y Dávinson Sánchez celebraron en Champions; Richard Ríos hizo autogol

Preguntas sobre la nota:

¿Cuál es el gol más rápido en la historia del Bayern Munich?
El récord lo tiene Giovane Élber, quien marcó a los 11 segundos en 1998 frente al Hamburgo.
¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern Munich?
Acumula cuatro goles en seis partidos oficiales con el club bávaro.
¿Cuándo juega Luis Díaz con la Selección Colombia?
Fue convocado para los amistosos de octubre ante México (11) y Canadá (14).

