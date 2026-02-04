La Selección Argentina escogió una “ciudad central” para concentrarse en el Mundial 2026, ¿pensaron en la comodidad de Messi?

La Selección Argentina de fútbol anunció este miércoles que la ciudad estadounidense de Kansas será su base en el Mundial Norteamérica 2026, donde buscará defender el título de Catar y aspirará al tetracampeonato. “Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicó en un comunicado la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

A diferencia de otras selecciones, el comunicado no ofreció detalles sobre el lugar específico de alojamiento o entrenamiento, que comunmente corresponde a instalaciones de universidades o complejos deportivos.

La ciudad, ubicada en el límite entre los estados de Kansas y Misuri, alojará dos de los tres encuentros de la Albiceleste en la fase de grupos: en el debut por el Grupo J ante Argelia, el 16 de junio, y en el tercer partido contra Jordania, el 27 del mismo mes. Los argentinos eligieron un punto medio para concentrarse para cuidar a futbolistas experimentados como Lionel Messi, su gran figura, que llegará a la Copa del Mundo próximo a cumplir 39 años. El segundo juego de los dirigidos por Lionel Scaloni será el 22 de junio ante Austria en Dallas, Texas, a unos 800 kilómetros de distancia. El vuelo en avión tiene una duración de hora y media, aproximadamente.

Según medios argentinos, la ubicación de Kansas City, en el medio-oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país, habría sido considerada como ventaja estratégica para el tricampeón del mundo. En una Copa del Mundo que distribuirá sus partidos en puntos muy distantes de Estados Unidos, y también en Canadá y México, el ahorro de tiempo y desgaste en traslados puede hacer la diferencia.