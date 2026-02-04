La Selección Argentina escogió una “ciudad central” para concentrarse en el Mundial 2026, ¿pensaron en la comodidad de Messi?

La Selección Argentina de fútbol anunció este miércoles que la ciudad estadounidense de Kansas será su base en el Mundial Norteamérica 2026, donde buscará defender el título de Catar y aspirará al tetracampeonato.
“Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicó en un comunicado la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).