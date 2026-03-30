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Nacional respira, DIM hace cuentas: así va la Liga Betplay 2026-1 en 14 fechas

Con dos partidos aún por jugarse en la fecha 14, entre ellos el DIM vs América, las finales del fútbol colombiano van “cogiendo forma”. Conozca la actualidad de la liga.

  • Atlético Nacional es el primer equipo en ganar en el estadio Departamental Libertad de Pasto en esta Liga Betplay 2026-1. FOTO: COLPRENSA
    Atlético Nacional es el primer equipo en ganar en el estadio Departamental Libertad de Pasto en esta Liga Betplay 2026-1. FOTO: COLPRENSA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Con el pitazo final en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio en el partido entre Llaneros y Once Caldas, que tuvo que ser pospuesto para este lunes 30 de marzo en la mañana por condiciones climáticas, ya solo faltan dos compromisos por jugarse para culminar la fecha 14: DIM vs América y Millonarios vs Fortaleza CEIF.

Si bien algunos equipos aún tienen partidos pendientes de fechas anteriores, si nada extraordinario ocurre, la catorce sí se jugará completa. La fecha inició el pasado viernes 27 de marzo con el juego entre Águilas Doradas y Alianza Valledupar FC en el estadio Centenario. Este partido terminó en victoria para el equipo dorado por 1-0 con gol de Jorge Rivaldo Pinto, que llegó a 8 goles en el campeonato.

El fútbol continuó el mismo viernes por la noche, cuando Santa Fé le ganó a Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Los goles del Cardenal fueron obra de Hugo Rodallega y Luis Palacios, mientras que en el Leopardo marcó Aldair Zarate; Daniel Torres se fue expulsado en Santa Fe. El 1-2 que se vivió en el Americo Montanini hizo que las críticas cayeran sobre Leonel Álvarez (DT búcaro) y cuestionaran su continuidad.

El sábado 28 de marzo jugaron Cucutá Deportivo y Boyacá Chicó, ganando este partido los dirigidos por Richard Páez (Cucutá) 1-0 con gol de Léider Berdugo. El Motilón tuvo dos expulsados: Peralta y Abonia. El Deportes Tolima de Lucas González le dio un “repaso” a Jaguares, que sigue sin reaccionar en liga. El Pijao ganó 3-1, goles de Luis Sandoval y Ever Valencia.

Cerró la jornada sabatina el Deportivo Cali ante Deportivo Pereira, juego donde el azucarero reencontró el triunfo, ganando 1-0 con gol de Áviles Hurtado. El domingo 29 de marzo arrancó con la victoria de Junior de Barranquilla 0-1 en condición de visitante ante Internacional de Bogotá, el gol lo hizo Luis Fernando Muriel. Once Caldas empató como visitante 1-1 ante Llaneros.

Nacional: victoria, liderato y clasificación

El Verde enfrentó a Deportivo Pasto en medio de los cuestionamientos. La derrota 0-3 en el amistoso del pasado miércoles 25 de marzo ante Cruz Azul de México hizo que el ambiente fuera un poco más tenso; sin embargo, el conjunto paisa salió a buscar el partido en la altura de Pasto.

Nacional se puso adelante en el marcador en un momento donde el partido era muy disputado. A los 22 minutos, Alfredo Morelos finalizó un contragolpe después de correr con el balón desde la mitad de la cancha. Pasados 5 minutos del gol del “Búfalo”, Andrey Estupiñán, el goleador del campeonato, se abrió espacio al borde del área y remató de zurda para el 1-1 parcial. Finalmente, a pase de Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo castigó desde media distancia al minuto 78 y le dio el triunfo al conjunto paisa.

Con este 2-1 que consiguió el “Rey de Copas” en Pasto, logró llegar a 30 puntos en la tabla, asegurándose el liderato y se convierte en el primer clasificado de la Liga Betplay 2026-1 para los cuartos de final.

Medellín juega de local en busca del milagro

El Deportivo Independiente Medellín recibe este lunes 30 de marzo a América de Cali. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se ven obligados a ganar para tener esperanzas de clasificar al selecto grupo de los ocho, pues en este momento se encuentran en la casilla número 15 con 13 unidades. América, por su parte, llega como sexto en la tabla general con 21 puntos. Duelo de rojos, partido vital para el Poderoso. La pelota rodará a las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot con transmisión de Win Sports +.

La fecha finalizará con el partido entre Millonarios y Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por el momento, los ocho clasificados son: Nacional, Pasto, Junior, Once Caldas, Deportes Tolima, América de Cali, Internacional de Bogotá y Millonarios.

Lea también: ¿Cuándo se juegan los partidos aplazados de los equipos antioqueños en la Liga BetPlay?

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