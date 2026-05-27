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El poder del Gobierno Petro desbordado para ayudarle a Cepeda en elecciones con estas 10 medidas

Ningún funcionario público puede participar en política en medio de elecciones, ni mucho menos hacer proselitismo. Pero desde hace meses el presidente Petro lo hace. Es más, ya ha levantado varias alertas institucionales. Así está el panorama.

  • Tanto Petro como funcionarios públicos, así como Armando Benedetti, están bajo cuestionamientos por participación en política. FOTO PRESIDENCIA
    Tanto Petro como funcionarios públicos, así como Armando Benedetti, están bajo cuestionamientos por participación en política. FOTO PRESIDENCIA
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 2 horas
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La noticia de la apertura de una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente Gustavo Petro por posible participación en política no tiene grandes implicaciones jurídicas porque es probable que no avance mucho –no por nada le dicen popularmente la “Comisión de Absoluciones”–.

El verdadero significado de esa decisión es que es la punta de una serie de episodios que retratan a un jefe de Estado desbordado que toma decisiones y viola la ley para no soltar el poder. Sin pudor, Petro lleva meses haciéndole campaña a Iván Cepeda a través de los instrumentos y facultades que le da el Ejecutivo. Lo de las referencias recientes en redes es la capa que recubre una participación en política nunca antes vista, por lo menos...

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