Petro se rajó en educación: más deserción y sin infraestructura

Con un saldo negativo terminará el Gobierno del presidente Gustavo Petro su balance en el sector de la educación. El cruce de datos oficiales, de instituciones independientes y centros de pensamiento en el último cuatrienio arroja un estancamiento en los indicadores de deserción escolar, analfabetismo, conectividad e infraestructura.
Aún así, el mandatario y su candidato, Iván Cepeda, han hecho de la educación una de sus principales banderas. Aun cuando el ministro Daniel Rojas es enfático en el país y en el exterior en que la inversión en el sector en los últimos cuatro años ha sido la “más alta” y que “por primera vez” invierte más en esto que “en guerra”, el corte de cuentas muestra retrocesos ineludibles. Un botón de muestra es el poco avance en la construcción de sedes universitarias.