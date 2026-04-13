Liga BetPlay 2026-1: solo hay dos equipos clasificados, mientras nueve pelean por tres cupos y seis ya están eliminados

Seis equipos, que están por fuera del grupo de los ocho, tienen aún opción de luchar por un cupo en los “mata-mata” que se disputarán en el cierre del Apertura. Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Llaneros, Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín conservan una posibilidad matemática de meterse en la pelea por la disputa del título del inicio de año. El DIM, que perdió el fin de semana el clásico Paisa contra Atlético Nacional en los últimos minutos de adición, es el que tiene el panorama más difícil. El umbral para quedar en la octava casilla son 29 puntos. Con esas unidades entró América de Cali a los cuadrangulares del Clausura de 2025.

Por eso, el Medellín aún conserva opción. Los rojos se ubican en el puesto 14, con 17 puntos. Sin embargo, son uno de los cuatro equipos (los otros son Chicó, América y Fortaleza), que tienen un juego pendiente por Liga: tienen aplazado el juego ante Boyacá Chicó por la décima jornada del Apertura que está programado para jugarse el 22 de abril en el Atanasio Girardot. En caso de ganar los cuatro partidos que le restan (Alianza, Chicó, Fortaleza, Águilas), los rojos llegarían a 29 puntos. Con eso, en teoría, podrían meterse a cuadrangulares. Sin embargo, no dependen de sí mismos. Los antioqueños necesitan tener un ojo en su actuar y otro en lo que pase con los equipos que están por encima de ellos en la lucha por meterse a cuadrangulares.

¿Por qué todo podría definirse en la última fecha?

El último clasificado a los cuadrangulares se definirá en la fecha 19. El Deportivo Cali, que es octavo con 23 puntos, tiene la opción más alta de quedarse con ese lugar. A los vallecaucanos les faltan sus juegos contra Chicó, América de Cali y Tolima. Tienen, por delante, nueve puntos en disputa. En caso de ganar contra el cuadro boyacense y de imponerse en el clásico vallecaucano que se jugará el 25 de abril, llegarían a la última jornada con 29 puntos, los mismos que podría sumar el Medellín que es el último de los clubes con opciones, en caso de ganar en esa fecha. Cuentas parecidas hacen Bucaramanga (que es noveno, con 22), Millonarios (décimo con 22), Águilas Doradas (undécimo con 22), Llaneros (duodécimo con 21) y Santa Fe (decimotercero con 20).

El Medellín tiene “una ventaja”: se medirá el 2 de mayo, en la última jornada, contra Águilas Doradas, un rival directo en la lucha por meterse en cuadrangulares. No obstante, estará presente de la actuación de Bucaramanga y Millonarios, que podrían llegar a la jornada 19 con 28 puntos y en ella, en caso de ganar, culminar con 31 unidades su participación en el “Todos Contra Todos”. Santa Fe, que tiene pendientes sus encuentros contra Cúcuta, Pasto e Inter de Bogotá, busca sumar 29.

¿Cuáles equipos tienen cupo fijo en los cuadrangulares?

Aunque ese es el panorama para los equipos que aún no están en los ocho, solo dos cuadros tienen fijo su cupo en cuadrangulares: Atlético Nacional, que es líder del torneo con 37 unidades y el Deportivo Pasto, que suma 31 unidades. Junior, que aparece tercero con 28, Deportes Tolima, cuarto con 27 y Once Caldas, que es quinto con 26, podría asegurarse en las semifinales de Liga en la jornada 17, que se disputará entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril. Entre tanto, Inter de Bogotá, que es sexto, América de Cali, que es séptimo y el Deportivo Cali tienen que procurar ganar los juegos que les quedan para manteares adentro.

¿Cuáles equipos ya quedaron eliminados de la Liga?

Por el momento, seis equipos quedaron eliminados en el Apertura 2026. Fortaleza, que se ubica en el puesto 15 de la Liga con 16 puntos es el primer equipo que no tiene opción matemática de ganar. Los bogotanos, máximo, pueden llegar a 28 unidades.