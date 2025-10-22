x

Leicy Santos, referente de la Tricolor, está convencida de que Colombia pronto ganará un título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia están listas para el inicio de la Liga de Naciones, este viernes en el Atanasio Girardot.

  Linda Caicedo y Leicy Santos lideran la Selección Colombia femenina que este viernes se mide en el Atanasio Girardot a Perú, en el arranque de la Liga de Naciones. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Linda Caicedo y Leicy Santos lideran la Selección Colombia femenina que este viernes se mide en el Atanasio Girardot a Perú, en el arranque de la Liga de Naciones. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
22 de octubre de 2025
Desde hace 8 años Leicy Santos no pisaba el Atanasio Girardot. Ahora lo vuelve a hacer con la Selección Colombia de cara al arranque de la Liga de Naciones, certamen que entrega dos cupos al Mundial a disputarse en Brasil en 2027 y dos más para el repechaje de la misma competencia.

Su emoción de volver a estar con sus compañeras de Selección y la ilusión de contar una vez más con un estadio con buena afluencia de aficionados, la tienen motivada. Leicy ha sido clara, el objetivo es clasificar como primeras de la Liga de Naciones.

“Empezar en casa es lo más lindo que da esta eliminatoria. Que juguemos partidos tan importantes de locales, con nuestra gente y pensando en arrancar ganando para sumar los puntos que nos lleven al Mundial de Brasil es algo que nos ilusionada y nos anima”, comentó la jugadora, quien a sus 29 años de edad es ya una de las más experimentadas del equipo Tricolor.

Leicy recordó que ya han demostrado lo que la Selección puede dar. “En la Copa América demostramos que tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos, y seguro eso se nos dará, por eso arrancar en casa con un triunfo es la prioridad”.

Sobre Perú, el rival de este viernes desde la 6:00 p.m., la volante manifestó que, por lo visto en la pasada Copa América, es un equipo un poco conservador, que no sale a buscar los partidos, sino, por el contrario, le gusta esperar y busca hacer daño con los contragolpes.

“Seguro será un partido complejo, en el que tenemos que tener paciencia y jugar a nuestro ritmo, potenciando nuestras fortalezas y buscando ser fuertes arriba para ganar. Es muy importante que podamos contar con nuestro público. Ojalá podamos ver el Atanasio lleno, vestido de amarillo”.

Colombia, que tiene la baja de Mayra Ramírez por lesión y la ausencia de Catalina Usme por decisión técnica, confía en que tanto las jugadoras experimentadas como las jóvenes que hacen parte del proceso de renovación puedan suplir esas dos bajas.

Mayra y Catalina son importantes, pero todas las que estamos acá nos adaptamos a cualquier sistema que el profesor complemente. Además, tenemos jugadoras con mucho carácter, que son jóvenes, pero que han adquirido experiencia y tienen ganas de aportar todo ese talento y carácter que poseen”, enfatizó Santos, quien tras su paso por el fútbol español ahora se consolida en el balompié de la MLS (Washington Spirit).

Finalmente, sobre el proceso de renovación que vive la Selección, Leicy argumentó que si bien hay un grupo joven, este viene teniendo una buena formación, recibiendo el respaldo de otras jugadoras que han ganado roce internacional.

“Hasta hace solo cuatro años se pensaba que Colombia solo llegaba a los torneos a participar, pero ahora vamos a competir. En la vida y el fútbol todo es igual, un proceso que deja un aprendizaje. En ese sentido, nosotras nos estamos preparando para que nos llegue ese momento de ganar algo grande”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las expectativas de Leicy Santos para el fútbol femenino colombiano?
¿Qué logros ha alcanzado la selección femenina de fútbol de Colombia en los últimos años?
La selección ha alcanzado importantes hitos, como la clasificación al Mundial Femenino de la FIFA y destacadas participaciones en torneos internacionales, consolidándose como una de las mejores selecciones de América Latina.
¿Qué desafíos enfrenta el fútbol femenino de Colombia para ganar un título?
A pesar de los avances, el fútbol femenino colombiano sigue enfrentando desafíos como la falta de infraestructura adecuada, la brecha de visibilidad y el apoyo financiero limitado, aunque la selección está mejorando constantemente.

