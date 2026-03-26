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Mbappé negó que le hayan examinado la rodilla equivocada

El astro francés se alista para jugar con Francia los partidos amistosos ante Brasil, este jueves, duelo en el que fue titular, y Colombia, el domingo desde las 2:00 p.m.

  • Kylian Mbappé, entre los referentes de la selección de Francia. FOTO: AFP
    Kylian Mbappé, entre los referentes de la selección de Francia. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El astro francés Kylian Mbappé, titular hoy con Francia en el amistoso contra Brasil, desmintió las informaciones según las cuales el Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que lo apartó de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre.

El capitán de la selección francesa habría sido examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico de su club, según la prensa española y francesa, lo que habría retrasado la evaluación de su lesión en la rodilla izquierda.

Lea: Mbappé dice que ya está recuperado de su lesión y despejó dudas al liderar a Francia en entrenamiento

“La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta”, dijo el delantero en rueda de prensa, en la víspera del partido amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, Estados Unidos.

Aunque circularon versiones en redes sociales y algunos medios sobre el despido del equipo médico tras este supuesto fallo, fuentes de mayor peso como Madrid Universal indican que el Real Madrid no ha despedido a nadie ni ha tomado medidas disciplinarias inmediatas por este caso.

No obstante, la situación ha generado una fuerte presión sobre el departamento médico, que ya venía siendo cuestionado por la gestión de otras lesiones en la plantilla.

“Puede que yo sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión, es parte del juego”, explicó.

Mbappé, de 27 años, dio el lunes por superada la molestia física que causaba preocupación en los Bleus a pocos meses del comienzo del Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio).

Kylian también espera jugar contra Colombia, desde las 2:00 de la tarde.

Siga leyendo: Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia?

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