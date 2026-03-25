Selección Colombia: 15 años de invicto histórico ante las potencias de Europa

La Selección Colombia buscará en sus encuentros previos al Mundial mantener su racha histórica a favor en enfrentamientos con combinados europeos. Hace 15 años no pierde con selecciones de la Uefa. El historial es positivo para el elenco cafetero, pues lleva más de una década sin conocer la derrota ante los europeos. La última vez que Colombia perdió ante un seleccionado del Viejo Continente fue el 9 de febrero de 2011 ante los entonces flamantes campeones del mundo, España. Lea también: España venció a Colombia sin divertirse El compromiso fue disputado en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. De ese encuentro, el único que repite es el arquero David Ospina, quien actualmente está convocado por Néstor Lorenzo y fue el arquero titular hace 15 años. En ese encuentro ante los españoles estaban Mario Alberto Yepes, Pablo Armero, Camilo Zuñiga y Luis Amaranto Perea (actual asistente de Néstor Lorenzo) en la defensa; Abel Aguilar, Fredy Guarín y Yulián Anchico en el medio campo; y Adrián Ramos, Giovanny Moreno y Dayro Moreno en la delantera. Del banquillo entraron Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado y Hugo Rodallega. Otros suplentes fueron Luis ‘Neco’ Martínez, Edixon Perea, Juan Valencia, Cristian Zapata y Radamel Falcao García. Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez era el director técnico de aquel entonces.

Este fue el equipo dirigido por ‘Bolillo’ Gómez que perdió ante España en el 2011. FOTO: AFP

Por el lado de España estaba en el arco Iker Casillas; en la defensa estaban Raúl Albiol, Gerard Piqué, Joan Capdevilla y Sergio Ramos; el medio campo lo integraban Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi Hernández y Andrés Iniesta; David Villa y Pedro eran la dupla de atacantes de La Roja.

Los cambios del equipo dirigido por Vicente del Bosque fueron Álvaro Arbeloa (actual director técnico del Real Madrid), Santi Cazorla, Jesús Navas, Fernando ‘Niño’ Torres, Fernando Llorente y David Silva, quien marcó el gol de la victoria española al minuto 86. Víctor Valdés, Pepe Reina y Carlos Marchena no vieron minutos en ese partido.

Así ha sido el historial de Colombia contra selecciones de Europa en los últimos 15 años

Desde aquella derrota ante España, la Selección Colombia ha enfrentado a equipos del Viejo Continente en 12 ocasiones, sumando un total de 9 victorias y apenas 3 empates, representando esto un 83 % de efectividad contra combinados Uefa. El camino positivo para los colombianos ante los europeos inició en agosto de 2013 cuando venció 1-0 a Serbia en Barcelona, ya dirigida por José Néstor Pékerman quien contaba con el actual estratega de los colombianos, Néstor Lorenzo, como asistente.

En ese mismo año enfrentó, ya con el cupo al Mundial 2014 conseguido, a las selecciones de Bélgica y Países Bajos, a las que les ganó 2-0 y empató 0-0, respectivamente.

En total han sido 9 amistosos y 3 partidos oficiales entre los que destacan la victoria a Grecia 3-0 en Brasil-2014 por la fase de grupos, el 3-0 contra Polonia en fase de grupos de Rusia-2018 y el 1-1 contra Inglaterra en octavos de final del mismo Mundial. En ese partido, los ingleses tuvieron que acudir a la tanda desde el punto penal para eliminar a los dirigidos por Pékerman.

El rostro de los jugadores luego de la tanda de penales ante Inglaterra en Rusia 2018. FOTO: AFP

En el camino Colombia le ha ganado a equipos como Alemania (2-0 en 2018), Francia (3-2 antes de la Copa del Mundo en Rusia) y a España, a la que enfrentó dos veces y con la que empató 2-2 en el 2017 y le ganó 1-0 con gol de Daniel Muñoz el 22 de marzo de 2024. Justamente ese año fue la última victoria ante elencos del Viejo Continente, cuando la Tricolor venció 3-2 a Rumania con goles de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yaser Asprilla.

La Selección Colombia que le ganó a la Selección España en Londres. FOTO: AFP