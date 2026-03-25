Selección Colombia: 15 años de invicto histórico ante las potencias de Europa

La Selección Colombia buscará en sus encuentros previos al Mundial mantener su racha histórica a favor en enfrentamientos con combinados europeos. Hace 15 años no pierde con selecciones de la Uefa.
El historial es positivo para el elenco cafetero, pues lleva más de una década sin conocer la derrota ante los europeos. La última vez que Colombia perdió ante un seleccionado del Viejo Continente fue el 9 de febrero de 2011 ante los entonces flamantes campeones del mundo, España.
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El compromiso fue disputado en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. De ese encuentro, el único que repite es el arquero David Ospina, quien actualmente está convocado por Néstor Lorenzo y fue el arquero titular hace 15 años.
En ese encuentro ante los españoles estaban Mario Alberto Yepes, Pablo Armero, Camilo Zuñiga y Luis Amaranto Perea (actual asistente de Néstor Lorenzo) en la defensa; Abel Aguilar, Fredy Guarín y Yulián Anchico en el medio campo; y Adrián Ramos, Giovanny Moreno y Dayro Moreno en la delantera.
Del banquillo entraron Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado y Hugo Rodallega. Otros suplentes fueron Luis ‘Neco’ Martínez, Edixon Perea, Juan Valencia, Cristian Zapata y Radamel Falcao García. Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez era el director técnico de aquel entonces.