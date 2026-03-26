Fiscalía evalúa reactivar orden de captura contra alias ‘Calarcá’: ¿de qué depende?

Desde que comenzaron los acercamientos de paz con la disidencia bajo el mando de alias ‘Calarcá’, se suspendieron medidas judiciales en su contra, incluida la orden de captura. Sin embargo, en los últimos meses el país ha sido testigo de la continuidad de acciones criminales atribuidas a esa estructura, lo que ha puesto en duda su real compromiso con el proceso.

En ese contexto, en diálogo con Blu Radio, la fiscal general Luz Adriana Camargo, aseguró que la falta de voluntad de paz y la persistencia en la comisión de delitos graves abren la puerta para reactivar de inmediato la orden de captura contra el cabecilla.

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La funcionaria, advirtió que cualquier beneficio jurídico otorgado en el marco de los diálogos está condicionado al cumplimiento de compromisos verificables, entre ellos el cese de actividades delictivas.

Pero además, reveló que la Fiscalía ya cuenta con elementos de prueba que comprometerían directamente a alias ‘Calarcá’ en hechos graves ocurridos incluso después de haber sido designado como vocero en la mesa de negociación. Según explicó, a partir del análisis de comunicaciones interceptadas y otros cruces de información, se logró establecer su presunta participación en delitos de alto impacto.