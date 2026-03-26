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Fiscalía evalúa reactivar orden de captura contra alias ‘Calarcá’: ¿de qué depende?

La fiscal general reveló que la continuidad de acciones criminales por parte del disidente pone en riesgo los beneficios judiciales otorgados en el marco de los diálogos.

  • Fiscal general Luz Adriana Camargo habló de la orden de captura contra alias Calarcá. Foto: Colprensa y AFP
    Fiscal general Luz Adriana Camargo habló de la orden de captura contra alias Calarcá. Foto: Colprensa y AFP
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde que comenzaron los acercamientos de paz con la disidencia bajo el mando de alias ‘Calarcá’, se suspendieron medidas judiciales en su contra, incluida la orden de captura. Sin embargo, en los últimos meses el país ha sido testigo de la continuidad de acciones criminales atribuidas a esa estructura, lo que ha puesto en duda su real compromiso con el proceso.

En ese contexto, en diálogo con Blu Radio, la fiscal general Luz Adriana Camargo, aseguró que la falta de voluntad de paz y la persistencia en la comisión de delitos graves abren la puerta para reactivar de inmediato la orden de captura contra el cabecilla.

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La funcionaria, advirtió que cualquier beneficio jurídico otorgado en el marco de los diálogos está condicionado al cumplimiento de compromisos verificables, entre ellos el cese de actividades delictivas.

Pero además, reveló que la Fiscalía ya cuenta con elementos de prueba que comprometerían directamente a alias ‘Calarcá’ en hechos graves ocurridos incluso después de haber sido designado como vocero en la mesa de negociación. Según explicó, a partir del análisis de comunicaciones interceptadas y otros cruces de información, se logró establecer su presunta participación en delitos de alto impacto.

Entre los hallazgos más delicados, la fiscal mencionó evidencias que lo vincularían con el asesinato de un líder social. De acuerdo con la investigación, existirían registros de conversaciones que darían cuenta de la orden impartida y de su ejecución, lo que actualmente es materia de análisis por parte de la Unidad Especial de Investigación.

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Camargo también señaló que desde noviembre la Fiscalía ha sostenido reuniones con la oficina del alto comisionado para la paz, en las que ha insistido en la necesidad de revisar la suspensión de las órdenes de captura, no solo contra ‘Calarcá’, sino también frente a integrantes de estructuras como el Frente 33 que operan en el Catatumbo.

En ese sentido, dejó claro que el ente acusador ya puso en conocimiento del Gobierno estos hechos, al considerar que es el Ejecutivo el que debe solicitar formalmente el levantamiento de esos beneficios cuando no hay señales reales de compromiso con la paz.

Sin embargo, advirtió que la Fiscalía no esperará indefinidamente. Según dijo, la entidad se encuentra en un “compás de espera” que se agotaría en cuestión de días. Si no hay una decisión por parte del Gobierno, será la propia Fiscalía la que avance en la reactivación de las órdenes de captura.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias ‘Calarcá’ y cuál es su rol actual?
Es el máximo cabecilla de una de las facciones de las disidencias de las FARC que se mantiene en diálogos con el Gobierno Petro. Actualmente funge como vocero principal en la mesa de negociación.
¿Puede la Fiscalía capturar a un vocero de paz sin permiso del Presidente?
Aunque el Ejecutivo solicita la suspensión, la Fiscalía puede reactivar las órdenes si demuestra que el sujeto ha cometido nuevos delitos que rompen los principios de la ley de orden público y los derechos humanos.

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