Fuertes críticas contra Sandra Ramírez tras ser elegida vicepresidenta de Derechos Humanos del Senado

La senadora Sandra Ramírez, exFarc y firmante del Acuerdo de Paz, representante del partido Comunes, fue elegida recientemente como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, por lo que ha generado críticas en el debate político.
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Aunque el nombramiento se anunció con un resultado unánime, la votación reflejó una división técnica en la célula legislativa: Ramírez obtuvo los 5 votos de los presentes, mientras que otros cuatro congresistas integrantes de la comisión no asistieron a la sesión.