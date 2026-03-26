Fuertes críticas contra Sandra Ramírez tras ser elegida vicepresidenta de Derechos Humanos del Senado

La senadora Sandra Ramírez, exFarc y firmante del Acuerdo de Paz, representante del partido Comunes, fue elegida recientemente como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, por lo que ha generado críticas en el debate político. Le puede interesar: Renunció viceministro de MinIgualdad tras denuncia por enviar foto íntima a subalterna Aunque el nombramiento se anunció con un resultado unánime, la votación reflejó una división técnica en la célula legislativa: Ramírez obtuvo los 5 votos de los presentes, mientras que otros cuatro congresistas integrantes de la comisión no asistieron a la sesión.

Griselda Lobo, nombre legal de la congresista, asume este cargo en el marco de la renovación anual de las mesas directivas en el Congreso de la República. Su ascenso a la mesa directiva de una comisión encargada de velar por las garantías fundamentales ocurre mientras ocupa una curul en la cámara alta desde el año 2018. Tras la oficialización de su cargo este miércoles 25 de marzo, la parlamentaria se pronunció sobre el papel que desempeñará en este nuevo periodo legislativo. Ramírez enfatizó su intención de enfocar el trabajo en la periferia del país y en la resolución de conflictos a través del diálogo.

Sandra Ramírez, senadora de Colombia por el partido Comunes. FOTO: Colprensa

“He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”, afirmó la senadora.

Ramírez ha generado polémica en la órbita política tras su nombramiento en esta sección del Senado debido a su pasado como exintegrante de las Farc, organización en la que, según varios testimonios y víctimas, ella tuvo un papel en el que “atentó” contra la vida.

Cuestionamientos y procesos judiciales: Ramírez se defendió

Pese al respaldo en la votación, la designación de Ramírez ha reactivado el debate en diversos sectores de la opinión pública debido a su pasado en las extintas Farc, de la cual ella fue parte durante varios años. Para algunos en redes esto es “una burla a las víctimas”. Organizaciones de víctimas, congresistas de la oposición y usuarios en redes sociales han manifestado su desacuerdo, centrando sus críticas en lo que consideran una falta de “autoridad moral” para liderar temas de derechos humanos dada su trayectoria en el grupo armado.

Sandra Ramírez era de las Farc y firmó el Acuerdo de Paz. FOTO: Colprensa

La controversia se sustenta en que el nombre de la senadora figura en expedientes relacionados con delitos de alto impacto cometidos durante el conflicto armado. Actualmente, existen testimonios y denuncias que la vinculan con hechos de presunto reclutamiento forzado y violencia sexual. Estas acusaciones forman parte de investigaciones actuales que cursan tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tratan este tipo de casos. Entre varias voces en contra, una fue la de la senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien aseguró por medio de una publicación en redes sociales que este nombramiento es “otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”.

Luego de conocer las críticas, la senadora Ramírez se pronunció este jueves 26 de marzo por medio de un video en sus redes sociales. La representante de Comunes aseguró que su elección “obedece a su participación en el Congreso por firmar el Acuerdo de Paz”. Asimismo, expresó que los que están en su contra son los medios de comunicación y la “derecha perversa”, por lo que pidió que “dejen de instrumentalizar a las víctimas con fines politiqueros. Tengan mesura y respeto”, concluyó en redes sociales.