La empresa estadounidense que quiere crear cuerpos sin cerebro para ponerle fin a las pruebas en animales

Se estima que cada año más de 110 millones de animales son utilizados en laboratorios estadounidenses para realizar investigaciones y probar productos, de acuerdo con Peta, la mayor organización mundial de derechos de los animales.

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Muchos de ellos, después de ser utilizados en estos procesos, deben ser sacrificados.

Esto, al igual que otros métodos de experimentación, implica crueldad animal, la cual ha sido denunciada en las últimas décadas por activistas y organizaciones en pro de los derechos de los animales.

R3Bio, una startup creada en San Francisco, recientemente presentó una posible solución a esta problemática.

Esta empresa de biotecnología está creando “sacos de órganos”: cuerpos no sensibles que poseen todos los órganos de un animal normal, menos el cerebro, para que estos no sientan dolor.

El objetivo es que estos cuerpos sin cerebro reemplacen a los animales utilizados actualmente en los laboratorios.

En ese contexto, es clave saber que, en abril de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., la entidad encargada de regular los experimentos científicos de productos médicos, anunció un plan para eliminar gradualmente las pruebas en animales en el desarrollo de terapias con anticuerpos monoclonales.

Este tipo de avances históricamente se han probado con animales porque, antes de administrarlas a humanos, es necesario entender cómo se comportan en un organismo completo: si son seguras, cómo se distribuyen en el cuerpo, cuánto tiempo permanecen activas, cómo las procesa el sistema inmune y si realmente funcionan frente a la enfermedad.

La idea es que ahora esto se sustituya con otros métodos, como modelos computacionales con inteligencia artificial y otro tipo de pruebas.

Los fundadores de R3Bio son la investigadora Alice Gilman y John Schloendorn, ambos especializados en longevidad y biotecnología.

La primera asegura que ya es posible crear sacos de órganos de ratón sin cerebro, aunque no se sabe si estos fueron desarrollados por su compañía o por otro grupo de científicos.