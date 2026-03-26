Gustavo Santaolalla en Medellín: el ganador del Óscar dará concierto en el Pablo Tobón

El 27 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el 29 de agosto en el Teatro Pablo Tobón Uribe se presentará el músico argentino Gustavo Santaolalla con su gira Ronroco Tour 2026, un recorrido en vivo por uno de los álbumes más representativos de su trayectoria.

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La gira llega a Colombia con un formato de banda completa y un concierto diseñado en clave íntima, centrado en la interpretación del disco Ronroco, publicado en 1996. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la carrera del artista al darle visibilidad al instrumento andino que le da nombre y ampliar su presencia en la música contemporánea.