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Gustavo Santaolalla en Medellín: el ganador del Óscar dará concierto en el Pablo Tobón

El músico argentino compuso las bandas sonoras de Amores perros, Babel y Secreto en la montaña.

  • Gustavo Santaolalla es uno de los compositores argentinos de mayor proyección internacional. Foto: Afp
    Gustavo Santaolalla es uno de los compositores argentinos de mayor proyección internacional. Foto: Afp
El Colombiano
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hace 2 horas
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El 27 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el 29 de agosto en el Teatro Pablo Tobón Uribe se presentará el músico argentino Gustavo Santaolalla con su gira Ronroco Tour 2026, un recorrido en vivo por uno de los álbumes más representativos de su trayectoria.

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La gira llega a Colombia con un formato de banda completa y un concierto diseñado en clave íntima, centrado en la interpretación del disco Ronroco, publicado en 1996. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la carrera del artista al darle visibilidad al instrumento andino que le da nombre y ampliar su presencia en la música contemporánea.

A casi tres décadas de su lanzamiento, el álbum fue remasterizado recientemente, lo que motivó la creación de esta gira internacional que busca revisitar su repertorio ante nuevas audiencias y seguidores de larga data.

El repertorio incluye Gaucho, Atacama y La Vuelta, además de composiciones más recientes del músico. Entre ellas se encuentran fragmentos de la banda sonora de la serie The Last of Us, proyecto del que Santaolalla es compositor.

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Las presentaciones en Bogotá y Medellín hacen parte de la agenda latinoamericana del recorrido, que durante 2026 contempla varias ciudades de la región.

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