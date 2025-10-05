x

Kevin Serna, primer convocado que llegó a Estados Unidos para la concentración con Colombia

El cuerpo técnico en cabeza de Néstor Lorenzo está en Texas desde el sábado preparando los amistosos ante México y Canadá.

  • Los jugadore Kevin Serna y Kevin Mier fueron los primeros en reportarse a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FCF
    Los jugadore Kevin Serna y Kevin Mier fueron los primeros en reportarse a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
05 de octubre de 2025
bookmark

El cuerpo técnico de la Selección Colombia mayores que se encuentra en Texas desde el sábado ya cuenta con el primer jugador convocado en la concentración, se trata de Kevin Serna, quien tras marcar con Fluminense, llegó a Estados Unidos.

A su arribo el volante colombiano mencionó que estaba muy feliz de su primer llamado a la Selección y a la expectativa de conocer el trabajo del cuerpo técnico y a sus compañeros.

Kevin será el único debutante en la concentración tricolor que espera contar con siete jugadores este domingo, a la espera de completar el grupo de 25 convocados, a más tardar el martes, para los duelos del 11 y 14 de octubre ante México y Canadá.

Luego a Serna se unió el arquero Kevin Mier, proveniente del fútbol mexicano, quien también se reportó a la concentración. Una de las ausencias en la lista de llamados por Néstor Lorenzo, es el arquero Camilo Vargas, quien es uno de los seguros del país para el Mundial de 2026.

La selección se concentra en Plano (Texas) hasta el 11 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New Jersey, Estados Unidos para la disputa de los dos juegos amistosos.

El amistoso ante México se disputará el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche.

En el historial de enfrentamientos entre México y Colombia se registran 28 compromisos, en los que los manitos acumulan 10 victorias, frente a ocho triunfos de los cafeteros y ocho empates.

