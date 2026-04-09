La violencia eclipsó el empate del Junior en la Copa Libertadores: un hincha muerto en Cartagena

La noche que debía quedar marcada por el competitivo debut internacional del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores terminó empañada por graves hechos de violencia en la ciudad de Cartagena. El equipo barranquillero logró un valioso empate 1-1 frente al Palmeiras, conocido como el “Verdão”, en su estreno dentro del Grupo F del torneo continental. Sin embargo, lo que pudo haber sido una jornada destacada en lo deportivo quedó relegado a un segundo plano tras los disturbios registrados al finalizar el encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Jaime Morón León. El compromiso, dirigido por el árbitro Facundo Raúl Tello, transcurrió con normalidad dentro del campo de juego. No obstante, tras el pitazo final, el ambiente en las afueras del estadio cambió drásticamente.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron alteraciones del orden público en sectores cercanos al escenario deportivo, así como en las inmediaciones de la terminal de transportes de la ciudad. Los videos difundidos evidencian enfrentamientos violentos entre hinchas, quienes utilizaron palos y piedras en medio de los disturbios.