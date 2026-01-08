“El principito”, Juan David Arizala, fue presentado en Udinese como heredero de Cuadrado y Armero

Al extremo colombiano Juan David Arizala le dicen “el principito”. El apodo se lo puso el entrenador antioqueño Sebastián Botero cuando lo dirigía en el equipo sub-20 del Medellín: “porque es un morocho muy pinchado, elegante para jugar y con facciones finas”, le dijo el timonel, en medio de risas, a este diario. Ahora el futbolista, nacido en El Charco, Nariño, hace 20 años, espera convertirse en rey en el fútbol italiano. El martes, el DIM confirmó la venta del joven futbolista al Udinese de Italia. El monto de la operación se desconoce, pero se estima que rondó los 3 millones de euros, que era lo que decían pagaría el Milan para quedarse con su ficha.

Arizala hizo un buen Mundial sub-20 con la Selección Colombia en Chile. Fue el lateral izquierdo titular del equipo nacional que llegó a la final. Por eso, lo eligieron como uno de los futbolistas más destacados del torneo. Ya desde el Sudamericano de la categoría que se disputó a inicios de 2025 en Venezuela, Juan David llamó la atención a nivel internacional: fue galardonado como el mejor lateral del torneo. Tenía varios ojos encima. En el Medellín, al final del año, terminó siendo titular: le ganó el puesto a Francisco Chaverra. Con el cuadro rojo, en el que debutó en 2023, jugó 54 partidos y marcó tres goles. El más recordado fue el que anotó al Deportes Tolima el 15 de junio del 2025, en la fecha 5 de los cuadrangulares, que metió a El Poderoso a la final del Apertura de ese año.

¿Por cuánto tiempo firmó Arizala con el Udinese?

Arizala, formado durante los últimos años en la cantera del Medellín, ya está en Italia. El miércoles fue presentado por el Udinese, cuadro que, según dicen, ganó la puja para quedarse con el jugador porque le dijeron que estaría en el primer equipo; mientras que el Milan tenía intención de prestarlo al Tolouse de Francia en lo que restaba de temporada.

El joven futbolista colombiano firmó contrato por cuatro años y medio: el vínculo con Udinese terminará en junio de 2030. “El principito”, es ahora mismo el heredero del legado que dejaron varios futbolistas colombianos en el equipo que es propiedad de un grupo de inversionistas estadounidense. Udinese publicó este jueves una imagen en la que se ve a Arizala, con la camiseta número 20, mirando las camisetas que utilizaron Juan Guillermo Cuadrado, quien salió del Medellín en 2009 después de ser comprado por ese elenco italiano, en el que estuvo hasta que en 2012 lo compró la Fiorentina; Pablo Armero, que tuvo su primera experiencia europea en ese club en 2010, tras salir del Palmeiras brasileño.

En la publicación también están las camisetas del delantero vallecaucano Duván Zapata, quien tuvo un paso por el equipo entre 2015 y 2017, cuando fue cedido por el Napoli italiano; mientras que se ve una imagen de la camiseta que utilizó el defensa central Cristian Zapata, quien firmó contrato con Udinese en 2005, después de salir del Deportivo Cali siendo un juvenil destacado.