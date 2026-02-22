México en llamas: Ejército mató a Nemesio Oseguera, uno de los capos del narcotráfico más buscados en América

El Ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. “El Mencho” fue uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, quienes actualmente se encuentran en prisión en territorio norteamericano.

La muerte de Oseguera fue informada inicialmente por los diarios El Universal y Reforma y la cadena Televisa.

El ejército luego dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, “además de los trabajos de inteligencia militar central” (...) “se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del fueron CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región. Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico. Por ahora, la principal recomendación a la población es no salir de sus hogares hasta que las aguas se calmen y la situación se esclarezca.