México en llamas: Ejército mató a Nemesio Oseguera, uno de los capos del narcotráfico más buscados en América

Como represalia y según varias publicaciones en redes sociales, sus “caudillos” están generando estragos en el estado de Jalisco. Conozca más detalles.

  • En el fondo, como foto principal, uno de los ataques a una base de la Guardia Nacional mexicana en Jalisco; en la miniatura de la esquina inferior derecha, el capo abatido Nemesio Oseguera. Imágenes tomadas de redes sociales.
Agencia AFP
hace 52 minutos
bookmark

El Ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. “El Mencho” fue uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, quienes actualmente se encuentran en prisión en territorio norteamericano.

La muerte de Oseguera fue informada inicialmente por los diarios El Universal y Reforma y la cadena Televisa.

El ejército luego dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, “además de los trabajos de inteligencia militar central” (...) “se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del fueron CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región. Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico. Por ahora, la principal recomendación a la población es no salir de sus hogares hasta que las aguas se calmen y la situación se esclarezca.

México, en llamas

El estado de Jalisco está en llamas. En ciudades como Guadalajara, por ejemplo, quienes serían integrantes de este cartel están incendiando vehículos y causando estragos en las diferentes vías, lo que tiene aterrorizada a toda la comunidad mexicana.

Incluso, una de las bases de la Guardia Nacional de México fue atacada en San Juan de los Lagos, también en Jalisco; como represalia al fallecimiento de este cabecilla criminal.

Más sobre el capo Nemesio Oseguera

“El Mencho” desafió como pocos al Estado mexicano para consolidar su poder, con emboscadas a policías, un atentado contra el zar de la seguridad en la capital y hasta el derribo de un helicóptero militar.

“El Mencho” nació en Aguililla, un pueblo del estado de Michoacán (oeste), puerta de entrada a una zona montañosa, donde los plantíos ilegales de marihuana florecieron cuando él era un niño. Siendo un joven, emigró a Estados Unidos, donde cayó preso por tráfico de heroína y, tras cumplir una condena, fue deportado. Al regresar a su tierra natal, se unió al cártel del Milenio.

Pero tiempo después, las guerras de esta organización criminal lo expulsaron de Michoacán. Una parte del cártel del Milenio se alió a los Zetas, una agrupación fundada por exmilitares de élite que impusieron el terror en ese estado y en otras partes del país.

Oseguera se refugió en el vecino estado de Jalisco. Al lado del cártel de Sinaloa, creó en 2009 a los denominados “Matazetas”, que dos años después se mostraron de manera brutal, dejando 35 cadáveres cerca de una reunión de fiscales del país en Veracruz (este).

Después se independizó para fundar el CJNG, con el que ganó fuerza rápidamente. Tras la extradición hacia Estados Unidos de “el Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo Zambada”, convirtió a su cartel en el más poderoso de México. Creó un amplio grupo de sicarios, llegó a fabricar su propio armamento y se expandió a varios estados del país.

Utilidad para la vida