Acuerdo entre Mourinho y Real Madrid: vuelve The Special One a la casa blanca

José Mourinho, quien aún oficia como director técnico del Benfica de Portugal, habría llegado a un acuerdo verbal con el Real Madrid para iniciar su segundo ciclo como estratega al frente de la Casa Blanca en la temporada 2026/27. El portugués estuvo hablando constantemente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante el último mes para ultimar detalles de su contrato. Justamente las elecciones presidenciales del Real Madrid, las cuales Pérez oficializó en rueda de prensa, serían la razón que demoraría la confirmación de la llegada de “Mou” al Santiago Bernabéu. “The Special One”, como se hizo conocer en su etapa al frente del Chelsea inglés, quiere devolver al Madrid al más alto nivel tal como lo hizo entre 2010 y 2013.

Tras el último partido de la temporada del Benfica en la Primeira Liga de Portugal, Mourinho reconoció que el dirigir al conjunto luso fue un acierto para recuperar su nivel. “Me equivoqué al ir al Fenerbahçe, no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era. Entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo”, afirmó Mou, lo que para muchos sonó a despedida. Además de Mourinho, el Madrid busca darle continuidad dentro de la institución al director técnico actual, Álvaro Arbeloa, quien asumió de forma interina tras la salida de Xabi Alonso en enero de 2026. José Mourinho vería con buenos ojos tener al español en su cuerpo técnico, operación que gusta en la directiva del Real. Otro de los grandes personajes que está cerca de volver es Toni Kroos. En el equipo quince veces campeón de la Champions League han trabajado silenciosamente en convencer a uno de sus exjugadores más ganadores. Kroos es un ídolo de la institución castellana; además, siempre demostró ser un gran líder en el vestuario. El mensaje es claro: Mourinho y Kroos están llamados a calmar las aguas en el Madrid y poner las cosas en orden dentro del camerino más pesado del mundo futbolero.

El que sí es oficial: Xabi Alonso al Chelsea