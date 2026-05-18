¿Qué fútbol se verá en el Mundial? Un análisis de la revolución táctica que lo marcará

¿En el fútbol ya está todo inventado? Los expertos de la FIFA creen que el Mundial de Norteamérica, que empieza en un mes, será escenario de algunas innovaciones tácticas, aunque no tan profundas como las que surgen en las grandes ligas. Laterales jugando con perfil invertido para aportar más en la creación, marcaje hombre a hombre en defensa para recuperar rápido el balón, controlarlo y evitar desgaste físico en medio de partidos disputados a alta temperatura, pelotas cruzadas como armas ofensivas. Presión alta, fútbol vertical y directo, con pases largos y transiciones rápidas y sin un clásico 10 —una función que suele estar en los pies, ahora, de los volantes de primera línea— son algunas de las tendencias que deben reproducirse en la primera Copa del Mundo de 48 selecciones. Especialistas del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, estiman que la cita máxima del balompié replicará estos modelos, asentados principalmente en la popular liga inglesa en los últimos años. Pero también creen que habrá nuevos aportes. “Siempre vemos innovaciones; este Mundial seguro no será la excepción”, dijo Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, en una reunión virtual con periodistas.

¿Estrategias a lo Luis Enrique?

En ediciones pasadas, los Mundiales fueron palco de transformaciones tácticas, como los laterales incisivos y los cinco “10” de Brasil en México 1970 o la función de líbero del portero colombiano René Higuita en Italia 1990. Fundado oficialmente desde 1863, el fútbol aparentemente no tiene mucho más espacio para las sorpresas. Pero en los últimos años, dos entrenadores españoles, Pep Guardiola y Luis Enrique, han revolucionado el deporte más popular del planeta con estrategias defensivas y ofensivas inspiradas en otros deportes, como el rugby o el waterpolo. Sin embargo, la puesta en marcha de estas maniobras es producto de mucho tiempo de trabajo, un privilegio que los seleccionadores no tendrán en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. “Rotaciones tácticas como las del PSG seguramente no se verán por falta de tiempo de trabajo”, indicó el exdelantero danés Jon Dahl Tomasson, miembro del GET. Para el exatacante del AC Milan y el Feyenoord, es esperable que las selecciones “grandes” aprovechen la calidad de sus jugadores y marquen individualmente —y no en zona— a sus rivales considerados pequeños para recuperar rápido la pelota. “Al recuperar el balón, se impone el ritmo y se descansa un poco” en medio de partidos que se jugarán en pleno verano, afirmó. El adversario, entonces, enfrentaría mayores dificultades al acumular más cansancio frente a contendientes de mayor talento.

Pelota parada y las pausas

En la campaña 2025-2026, los goles de pelota parada, especialmente en los córners, dieron de qué hablar de la mano del Arsenal del técnico español Mikel Arteta. La fórmula tiene cerca a los Gunners de conquistar su primer título liguero en 22 años y de disputar la final de la Liga de Campeones de Europa, que jugarán contra el PSG de Luis Enrique el 30 de mayo en Budapest.

El exmediocampista brasileño Gilberto Silva, parte del plantel que ganó la última Premier League del Arsenal en 2004, considera que esta estrategia no era tan utilizada antes porque el fútbol era de “más elaboración”. “No será un arma secreta en el Mundial, pero sí un arma para el equipo que la sepa usar”, afirmó Silva, también miembro del GET, aunque matizó que el método puede no ser protagonista en Norteamérica por la falta de tiempo de trabajo de las selecciones. Lo que sí cree que será de gran ayuda para los planteamientos tácticos de los entrenadores es la pausa para hidratación de tres minutos que se realizará en el minuto 22 de cada tiempo. La medida se implementará por primera vez en todos los partidos de la Copa del Mundo, sin importar las condiciones meteorológicas, como parte de una iniciativa para proteger a los jugadores, según la FIFA. “Puede ser un momento táctico especial para los técnicos”, afirmó Silva. “Ahora tienen dos oportunidades más, aparte del intermedio, para hacer cambios. Es una gran ventaja si necesitan modificar algo para mejorar su juego”. Además, los cuerpos técnicos tendrán un papel cada vez más determinante en la lectura de los partidos. El análisis de datos en tiempo real permitirá ajustar presiones, detectar debilidades del rival y modificar posicionamientos durante los encuentros, algo que hace apenas una década parecía imposible.

Defensas más sólidas

La Champions League demostró, con sus semifinalistas, que no basta únicamente con un buen ataque y figuras que lideren las estadísticas de goleo y asistencias. Equipos como Arsenal, Manchester City, PSG o Atlético de Madrid no tienen reparos a la hora de alinear cuatro defensores de perfil netamente defensivo y ya no priorizan al lateral clásico con vocación ofensiva. La estrategia para que esto funcione consiste en darles herramientas a estos jugadores para integrarse mejor al juego de posesión, sin dejar de priorizar el trabajo defensivo. Mikel Arteta explicó que alinear cuatro zagueros centrales naturales le brinda mayor presencia en el mediocampo, más peso aéreo tanto en balones largos del rival como en pelotas paradas a favor y en contra, y una salida más segura desde el fondo. Además, recalca la importancia de la técnica individual en este tipo de defensores. Otra tendencia creciente es la utilización de centrales capaces de romper líneas con conducción y pase filtrado. Ya no se les exige únicamente despejar o marcar: también deben iniciar ataques y asumir responsabilidades creativas.

El marcaje zona-hombre

El juego sin pelota de los equipos ha variado desde la invención del fútbol. El marcaje hombre a hombre puede ser más desgastante para los jugadores que lo aplican, mientras que la marca zonal depende de la concentración y la coordinación colectiva. En el Mundial 2026 se verá una combinación de ambas. No es algo completamente nuevo, pero sí mucho más común que hace cuatro años. La selección de Ecuador será un ejemplo de ello. Tiene dos intérpretes ideales de esta clase de juego en sus zagueros: William Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal), futbolistas que manejan a la perfección este tipo de marcaje. Además, varios entrenadores están optando por presiones híbridas: persiguen individualmente en ciertos sectores del campo y luego repliegan en bloque zonal cerca de su propia área. Esto permite mantener intensidad sin desordenar completamente la estructura defensiva.

Distribución en la anotación

El goleador de un equipo cada vez juega más para sus compañeros. Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y referente de Inglaterra para el Mundial 2026, es un ejemplo claro del delantero moderno. El fútbol actual genera opciones de gol desde todas las posiciones del campo.