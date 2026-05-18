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Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

Este jueves y viernes arranca la serie semifinal ante Caimanes del Llano, en el coliseo de la Universidad de Medellín.

  • El alero Andrés Millán en acción con Paisas en el coliseo Iván de Bedout, en un duelo de la fase regular ante Motilones. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El alero Andrés Millán en acción con Paisas en el coliseo Iván de Bedout, en un duelo de la fase regular ante Motilones. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El ala-pívot Andrés Millán, quien mide 2,00 metros de estatura y en julio cumplirá 25 años, regresó a Paisas con más experiencia, un recorrido internacional y unas ganas enormes de ser campeón de la Liga Profesional y volver a ser llamado a la Selección Colombia, que jugará las ventanas de clasificación al Mundial a mediados de año.

Andrés, quien tuvo un paso por Paisas en 2025 sin minutos de juego, estuvo también en Motilones de Cúcuta y Caribbean Storm, pero sin mucho protagonismo. Luego jugó en las ligas de Argentina y Chile, y ahora regresa a Paisas con un gran aporte, ya que en la temporada ajusta 28:14 minutos de juego por partido, 10,6 puntos en promedio, 9,3 rebotes y 1,3 asistencias, algo que lo tiene feliz. Además, su novia y sus amigos, que residen en Medellín, lo están acompañando a los juegos, algo que le imprime más motivación.

Andrés no olvida sus orígenes

Aunque nació en Puerto Asís, Putumayo, su padre, quien es costeño, llevó a Andrés al mes de nacido y lo registró en Montelíbano, Córdoba. A pesar de esto, Andrés no deja de lado sus raíces y siempre aclara que es de Puerto Asís, municipio al que regresó cuando tenía 8 años y donde permaneció hasta cumplir 14. A los 12 se inició en el baloncesto y durante dos años combinó el fútbol con este deporte.

Jugó como arquero, pero como le gustaba salir dominando el balón, pronto lo pasaron a la zona defensiva, donde, por su estatura, fue ubicado como zaguero. Confiesa entre risas que ve más fútbol por televisión que baloncesto; por tradición familiar es hincha del Junior y fiel seguidor de Luis Díaz.

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Disputó los Juegos Intercolegiados con su pueblo y, posteriormente, un colegio de Neiva lo incorporó a sus filas con una beca. Tras esta etapa, continuó su formación académica y deportiva en Estados Unidos, donde terminó en La Florida, también en calidad de becado. Luego de esa experiencia inició su camino en el baloncesto internacional, pasando por Argentina y Chile.

Esas actuaciones le permitieron ser llamado por primera vez a la Selección Colombia, con la cual estuvo en la ventana clasificatoria al Mundial que se jugó en Cali ante Venezuela, aprendiendo de referentes como Michael Jackson, Jaime Echenique, Juan Diego Tello y Romario Roque, entre otros. Andrés, quien se radicó en Medellín, fue informado por el técnico Michael López de la opción de Paisas y por eso dejó de lado otras ofertas, ya que acá, además de su novia, tiene a su primo y otros familiares, quienes lo han hecho sentirse arropado.

“Me reencontré con compañeros con los que estuve en 2025 y ahora, cuando ellos ven que tengo más minutos en el juego, se entusiasman. Les digo que crean en el proceso, que no desistan, que siempre lleguen con la motivación de dar más, porque así como yo lo estoy logrando ahora, jugando y aportándole al equipo, a ellos les puede pasar más adelante”, confiesa Millán, quien seguramente será uno de los titulares de Paisas este jueves y viernes en el coliseo de la Universidad de Medellín, en el arranque de la semifinal ante Caimanes del Llano.

El duelo del jueves, de los dirigidos por Juan Manuel Nardini, será a las 8:00 de la noche, mientras que el compromiso del viernes está pactado para las 5:00 de la tarde. El finalista será el quinteto que logré 3 victorias de cinco juegos programados.

En la otra serie, Toros del Valle espera por la definición entre Piratas y Cimarrones que está 2-1 a favor de los capitalinos que son dirigidos por José Tapia.

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